Trasforma i tuoi script di sicurezza in video di viaggio professionali in pochi minuti utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di sicurezza rassicurante di 60 secondi specificamente per famiglie che pianificano viaggi internazionali con bambini piccoli, concentrandosi su precauzioni sanitarie e contatti di emergenza. Immagina un'estetica visiva calda e amichevole con animazioni luminose e coinvolgenti e una narrazione confortante e gentile, accompagnata da musica di sottofondo giocosa e morbida. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una guida visivamente attraente e informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di viaggio energico di 30 secondi rivolto a backpackers avventurosi e amanti del brivido, evidenziando misure di sicurezza cruciali per attività all'aperto come escursioni e sport acquatici. Il video dovrebbe vantare uno stile visivo dinamico e robusto, con tagli rapidi di paesaggi mozzafiato e scatti d'azione, supportato da una colonna sonora intensa e motivazionale. Impiega la "Voiceover generation" di HeyGen per fornire consigli chiari e pratici che mantengano gli spettatori coinvolti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 40 secondi sulla sicurezza, su misura per viaggiatori d'affari e nomadi digitali che navigano in nuove città e ambienti professionali. L'estetica dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando grafiche pulite, sovrapposizioni di testo concise e una voce narrante sofisticata e calma, accompagnata da musica di sottofondo in stile aziendale e sottile. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen, permettendo agli spettatori di assorbire le informazioni in silenzio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Sicurezza di Viaggio

Crea video di sicurezza di viaggio coinvolgenti e informativi con facilità, assicurando che il tuo pubblico sia ben preparato per i loro viaggi.

Step 1
Seleziona un Modello
Seleziona un modello di video di sicurezza professionale dalla nostra libreria o inizia con una tela bianca per impostare rapidamente le basi del tuo video di sicurezza di viaggio.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Inserisci il tuo script, poi arricchisci il tuo video di sicurezza di viaggio incorporando media rilevanti dalla nostra vasta libreria multimediale.
Step 3
Genera e Affina
Sfrutta i nostri AI avatars per dare vita al tuo script con presentazioni realistiche, garantendo una consegna chiara e coinvolgente delle informazioni di sicurezza.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di sicurezza di viaggio utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione senza soluzione di continuità su varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Rapidi Consigli di Sicurezza sui Social Media

Crea e condividi rapidamente video coinvolgenti sui social media con consigli essenziali di sicurezza di viaggio per informare e proteggere un pubblico più ampio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di sicurezza coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di sicurezza altamente coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avanzati AI avatars e una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Questo ti permette di produrre contenuti professionali e di impatto che risuonano con il tuo pubblico.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i video di viaggio?

HeyGen fornisce un completo creatore di video online con ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di viaggio. Puoi arricchire i tuoi contenuti con una ricca libreria multimediale, grafiche dinamiche, animazioni e controlli di branding personalizzati per rendere ogni video unico.

Posso facilmente creare un video di formazione sulla sicurezza da uno script utilizzando l'AI di HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma AI di HeyGen semplifica il processo per creare un video di formazione sulla sicurezza direttamente dal tuo script. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genererà un video professionale con AI avatars e sottotitoli automatici, garantendo chiarezza e accessibilità.

HeyGen supporta la creazione di video di sicurezza di viaggio immersivi con avatar espressivi?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video di sicurezza di viaggio immersivi utilizzando avatar AI espressivi. Questi avatar trasmettono il tuo messaggio con emozioni e gesti naturali, rendendo le tue istruzioni di sicurezza più relazionabili e memorabili per gli spettatori.

