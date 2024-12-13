Crea Video di Formazione sulla Politica di Viaggio

Ottimizza la formazione sui viaggi dei dipendenti e assicura linee guida chiare sui viaggi utilizzando avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 60 secondi per tutti i dipendenti, concentrandosi sugli aggiornamenti recenti delle `limitazioni di budget` e delle tariffe `diaria` per i viaggi di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato su infografiche, con una voce fuori campo vivace e chiara facilmente generata utilizzando la funzione `Text-to-video from script` di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 30 secondi progettato specificamente per i manager responsabili delle approvazioni di viaggio, enfatizzando le considerazioni critiche per gli `articoli non rimborsabili` all'interno della politica generale di `viaggio`. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e autorevole, fornendo indicazioni chiare con precisione attraverso la funzione di `generazione di voce fuori campo` di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 50 secondi per tutti i membri del personale, offrendo consigli pratici su come ottenere `tariffe aeree` e `alloggi` convenienti in conformità con le linee guida aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, con visuali utili e una voce ottimista, sfruttando i `Templates & scenes` di HeyGen per una produzione rapida e raffinata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Come Funziona la Creazione di Video di Formazione sulla Politica di Viaggio

Trasforma le complesse politiche di viaggio aziendali in video di formazione coinvolgenti e facili da comprendere per i tuoi dipendenti, garantendo chiarezza e conformità con efficienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video e Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo copione, dettagliando gli aspetti chiave delle politiche di viaggio della tua azienda. Poi, seleziona un avatar AI professionale per presentare il tuo contenuto, migliorando il coinvolgimento fin dall'inizio.
2
Step 2
Aggiungi Visuali e Branding
Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per illustrare visivamente le linee guida sui viaggi, la rendicontazione delle spese e le procedure di rimborso. Integra il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
3
Step 3
Raffina con Voce e Sottotitoli
Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile utilizzando la generazione di voce fuori campo per una narrazione naturale, rendendo le spese di viaggio complesse facili da comprendere. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Una volta completato il tuo video, esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi il tuo nuovo video di formazione per comunicare efficacemente le politiche di viaggio e garantire la conformità in tutto il tuo team.

Semplifica le Informazioni su Politiche Complesse

Demistifica le politiche di viaggio intricate, la rendicontazione delle spese e le procedure di rimborso con spiegazioni video chiare e concise generate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a chiarire le politiche di spese di viaggio e rimborso per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione chiari sulla politica di viaggio utilizzando avatar AI e testo in video, dettagliando le linee guida per le spese di viaggio, la diaria e il rimborso per garantire la comprensione dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen ideale per stabilire rapidamente politiche di viaggio aziendali chiare?

HeyGen semplifica il processo di stabilire politiche di viaggio convertendo i copioni in video coinvolgenti con generazione di voce fuori campo e modelli personalizzabili, assicurando che il tuo team comprenda rapidamente le linee guida essenziali.

HeyGen può aiutare a spiegare le limitazioni di budget e le procedure di sicurezza per i viaggi di lavoro?

Assolutamente, la piattaforma di HeyGen ti consente di produrre video completi che comunicano efficacemente le limitazioni di budget, le procedure di sicurezza e altri aspetti cruciali dei viaggi di lavoro ai tuoi dipendenti.

HeyGen supporta il branding per i video di formazione sulla politica di viaggio?

Sì, HeyGen supporta controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di formazione sulla politica di viaggio, garantendo un aspetto coerente e professionale per tutte le linee guida aziendali sui viaggi.

