Crea video di viaggio coinvolgenti utilizzando modelli e generazione di voiceover basati su AI per un tocco professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di orientamento professionale di 60 secondi per nuovi dipendenti aziendali in procinto di trasferirsi in una filiale estera. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e sofisticata con musica di sottofondo rilassante, fornendo informazioni chiare e concise. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per fornire le informazioni di viaggio cruciali in modo coerente e autorevole, rendendolo una soluzione efficace come "AI travel video maker".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un briefing di sicurezza urgente di 30 secondi per turisti avventurosi che si preparano per una spedizione di alpinismo ad alta quota. Lo stile visivo dovrebbe essere robusto e pratico, con riprese drammatiche del paesaggio e una voce narrante autorevole che sottolinea le precauzioni critiche. Impiega la "Voiceover generation" di HeyGen per fornire istruzioni chiare, garantendo un'esperienza "unforgettable travel video" per i partecipanti.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di 50 secondi culturalmente sensibile per visitatori internazionali in tour nei siti storici antichi del Giappone. Lo stile visivo deve essere rispettoso e informativo, incorporando musica tradizionale delicata e testo elegante sullo schermo per trasmettere l'etichetta. Usa i "Subtitles/captions" di HeyGen per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori, sfruttando i "travel video templates" per mantenere un tono educativo coerente con "customizable designs".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Orientamento di Viaggio

Crea facilmente video di orientamento di viaggio coinvolgenti con AI, personalizzando ogni dettaglio per informare ed entusiasmare il tuo pubblico sulla loro prossima avventura.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video di Viaggio
Seleziona dalla nostra ampia collezione di modelli di video di viaggio basati su AI per avviare il tuo progetto di video di orientamento. Questi modelli forniscono una struttura predefinita, rendendo facile iniziare la tua creazione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti e AI Avatars
Migliora i tuoi video di orientamento di viaggio incorporando foto e clip video pertinenti dalla tua libreria multimediale. Integra AI avatars per presentare le informazioni in modo dinamico, dando vita alla tua narrazione con un tocco personalizzato.
3
Step 3
Applica Voiceover Professionali e Branding
Genera voiceover dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata generazione di voiceover, o aggiungi musica di sottofondo per impostare l'atmosfera. Utilizza i controlli di branding per incorporare il tuo logo personalizzato e i colori del marchio, assicurando un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Viaggio di Alta Qualità
Finalizza il tuo video di orientamento di viaggio ed esporta i video in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi il tuo video coinvolgente direttamente sui social media o incorporalo nel tuo sito web per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Condividi Consigli di Viaggio Coinvolgenti sui Social Media

Crea e condividi rapidamente brevi clip di orientamento di viaggio e consigli sui social media per raggiungere un ampio pubblico e creare aspettativa.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di viaggio con l'AI?

HeyGen funge da intuitivo AI travel video maker, permettendoti di creare video coinvolgenti con AI avatars, voiceover dinamici e design personalizzabili per video di viaggio indimenticabili.

HeyGen offre modelli di video di viaggio per una creazione rapida?

Assolutamente, HeyGen fornisce una varietà di modelli di video di viaggio basati su AI e design personalizzabili, permettendoti di creare video di orientamento di viaggio e storie visive sorprendenti in modo efficiente. Puoi anche personalizzare il testo, aggiungere musica di sottofondo e incorporare i tuoi media.

Posso utilizzare AI avatars e voiceover personalizzati nei miei video di viaggio con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di integrare AI avatars realistici e generare voiceover naturali da testo, dando vita ai tuoi video di viaggio con narrazione personalizzata e professionale.

Quali capacità di editing offre HeyGen per i contenuti di viaggio?

Come editor video completo, HeyGen ti permette di aggiungere senza sforzo foto e clip video, applicare animazioni ed esportare i tuoi video di viaggio rifiniti in alta qualità, assicurando che il tuo contenuto appaia professionale.

