Migliora la formazione dei tuoi dipendenti con contenuti coinvolgenti guidati dall'AI.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione sulla sicurezza di 60 secondi per il personale di magazzino, illustrando il corretto utilizzo del carrello elevatore e la consapevolezza dei pedoni nelle zone industriali affollate. Questo contenuto coinvolgente dovrebbe presentare avatar AI realistici che dimostrano le procedure corrette, con una voce narrante calma e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Crea un contenuto d'impatto di 30 secondi basato su scenari sulla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti urbani, rivolto ai pendolari cittadini. Il video necessita di uno stile visivo moderno e cinetico con effetti sonori nitidi, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per scene di strada coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 90 secondi sulla sicurezza nei trasporti pubblici per tutti i passeggeri, delineando le procedure di uscita d'emergenza e l'etichetta. L'estetica dovrebbe essere pulita e autorevole, incorporando grafica chiara e informazioni accessibili supportate dalla funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una chiarezza multilingue.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video sulla Sicurezza nei Trasporti

Produci rapidamente video sulla sicurezza nei trasporti con Avatar AI e strumenti intelligenti, garantendo contenuti coinvolgenti per una formazione efficace dei dipendenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra "Modelli & scene" pre-progettati per iniziare rapidamente il tuo progetto, o inizia da zero per avere il controllo creativo completo sui tuoi video di sicurezza nei trasporti.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione di Sicurezza
Incolla il tuo copione di sicurezza e guarda come i nostri "avatar AI" danno vita al tuo testo, creando contenuti parlati dinamici e realistici per il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci i tuoi contenuti con elementi visivi dinamici utilizzando l'ampia "libreria multimediale/stock support" di HeyGen, assicurando che i tuoi video di sicurezza siano professionali e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Assicurati accessibilità e chiarezza per la tua "formazione sulla sicurezza" generando "sottotitoli/caption" precisi, quindi esporta il tuo video completato nel formato desiderato.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione

Sfrutta i contenuti video guidati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e migliorare la ritenzione delle conoscenze nella formazione sulla sicurezza nei trasporti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video sulla sicurezza nei trasporti in modo efficiente?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video professionali sulla sicurezza nei trasporti. La sua piattaforma intuitiva ti consente di trasformare rapidamente i copioni in contenuti coinvolgenti utilizzando la creazione video guidata dall'AI, rendendolo un potente strumento per la creazione di video sulla sicurezza nei trasporti.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nel migliorare i video di formazione sulla sicurezza?

Gli Avatar AI realistici di HeyGen trasmettono i tuoi messaggi di sicurezza con coerenza e impatto, rendendo i tuoi video di formazione sulla sicurezza più coinvolgenti per la formazione dei dipendenti. Questi Avatar AI possono essere personalizzati per adattarsi al tuo marchio e contenuto.

Posso generare video sulla sicurezza nei trasporti a partire da un testo usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre un potente Generatore di Testo in Video gratuito, che ti consente di trasformare i tuoi copioni scritti in presentazioni video complete. Puoi scegliere tra una varietà di Attori Vocali AI e persino aggiungere voiceover multilingue per raggiungere un pubblico più ampio con i tuoi video sulla sicurezza nei trasporti.

HeyGen offre modelli per creare scenari di sicurezza specifici?

HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, perfetti per costruire contenuti basati su scenari per la formazione sulla sicurezza. Questo ti aiuta a produrre rapidamente video di sicurezza rilevanti ed efficaci su misura per le tue esigenze specifiche.

