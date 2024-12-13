Impara a Creare Video di Formazione con l'AI

Produci rapidamente video di formazione professionali che risuonano, sfruttando avatar AI dinamici per una qualità costante.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi dipendenti, progettato per introdurre la cultura aziendale e i primi passi essenziali. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo amichevole e professionale con una traccia audio vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e garantire un tocco personalizzato, rendendo l'esperienza di "formazione dei dipendenti" immediatamente accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video tutorial" istruttivo di 60 secondi rivolto ai membri del team esistenti, dimostrando una nuova funzionalità software con una guida chiara e passo-passo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, accompagnato da una voce narrante calma e informativa generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen, completata da sottotitoli/caption accurati per migliorare l'accessibilità e la comprensione del "processo e dei passaggi".
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per attrarre potenziali studenti a un nuovo "tipo di contenuto formativo" online, evidenziandone i benefici e i moduli entusiasmanti. Impiega uno stile visivamente accattivante ed energico con una traccia audio motivazionale, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e i modelli creativi e le scene per creare una presentazione coinvolgente e professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio interno conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti, fornendo un aggiornamento importante su un'iniziativa di "gestione della formazione" imminente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e minimalista, trasmettendo informazioni in modo chiaro ed efficiente, pronto per la distribuzione multipiattaforma utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione

Produci rapidamente contenuti formativi professionali e coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti, lo sviluppo delle competenze o i tutorial per i clienti con strumenti intuitivi e capacità AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Definisci il tuo contenuto formativo e scrivi uno script dettagliato per garantire una comunicazione chiara e una narrazione strutturata.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Incolla il tuo script per generare segmenti video iniziali, sfruttando le funzionalità della piattaforma HeyGen per una creazione efficiente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script per trasmettere chiaramente il tuo messaggio e aumentare il coinvolgimento.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta il Tuo Video
Utilizza i controlli di branding per personalizzare l'aspetto del tuo video, quindi esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione come video di formazione efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

.

Rendi comprensibili argomenti intricati, come processi tecnici o specializzati, per migliorare l'efficacia della formazione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione utilizzando avatar AI e la conversione da testo a video da uno script. Questo semplifica gli elementi di produzione video e ti aiuta a sviluppare video tutorial coinvolgenti in modo efficiente, risparmiando tempo significativo nell'editing video.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di formazione. Puoi anche sfruttare vari modelli e scene di video di formazione per garantire che il tuo contenuto sia coerente e professionale per qualsiasi tipo di contenuto formativo.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video di formazione animati?

HeyGen offre avatar AI avanzati che danno vita al tuo script, rendendo facile produrre video animati dinamici senza la necessità di un complesso editing video. Questo migliora l'appeal visivo complessivo del tuo contenuto formativo ed elimina la necessità di registrazioni dello schermo tradizionali.

Quanto velocemente posso trasformare uno script in un video di formazione professionale usando HeyGen?

Con HeyGen, puoi trasformare rapidamente il tuo script in un video di formazione completo attraverso la tecnologia di conversione da testo a video e la generazione di voiceover AI. Aggiunge automaticamente sottotitoli e caption, accelerando significativamente l'intero processo di produzione video.

