Crea Video Promozionali per Programmi di Formazione che Stimolano il Coinvolgimento
Crea video di formazione coinvolgenti con facilità. Trasforma i tuoi script in contenuti professionali e di alta qualità utilizzando la funzione 'Testo-a-video da script' di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per professionisti del settore tecnologico, evidenziando un nuovo programma di formazione specializzato. Questa produzione video di formazione dovrebbe presentare visuali puliti e professionali con elementi animati istruttivi e audio chiaro, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente senza bisogno di un presentatore umano.
Produci un video di reclutamento di 60 secondi per i team HR aziendali, promuovendo un prossimo programma di sviluppo della leadership. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e informativo con una narrazione concisa, enfatizzando la pianificazione efficiente dei tuoi video. Illustra come la generazione di Voiceover di HeyGen possa fornire audio coerente e di alta qualità attraverso vari moduli del programma.
Progetta un video introduttivo di 30 secondi rivolto agli studenti online, offrendo un'anteprima di un nuovo corso 'come fare'. I visuali dovrebbero essere luminosi e user-friendly, simili a un'interfaccia interattiva, con una narrazione chiara e accessibile. Assicurati l'accessibilità e la comprensione mostrando la funzione automatica di Sottotitoli/caption fornita da HeyGen, migliorando la qualità complessiva dei video di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione a Livello Globale.
Produci facilmente video promozionali per più corsi, permettendoti di raggiungere e coinvolgere efficacemente un pubblico più ampio di studenti in tutto il mondo.
Migliora il Coinvolgimento nei Programmi di Formazione.
Utilizza l'AI per creare contenuti promozionali accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento e migliorano i tassi di ritenzione per i tuoi programmi di formazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente?
La piattaforma AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione professionali da uno script utilizzando avatar AI e voice-over, semplificando notevolmente la produzione dei tuoi video di formazione.
HeyGen può assistere nella pianificazione e produzione di video di formazione animati?
Sì, HeyGen ti permette di dare vita alla tua visione creativa per i video animati, offrendo una varietà di avatar AI e modelli per aiutarti nella pianificazione e produzione dei tuoi video.
Come garantisce HeyGen audio e video di alta qualità per i contenuti di formazione?
HeyGen fornisce una generazione avanzata di voiceover e include automaticamente sottotitoli e caption, garantendo un output audio e video di alta qualità per tutti i tuoi contenuti di formazione.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare video promozionali di programmi di formazione di impatto?
Con HeyGen, puoi creare video promozionali di programmi di formazione direttamente da uno script, utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.