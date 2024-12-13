Crea Video Promozionali per Programmi di Formazione che Stimolano il Coinvolgimento

Crea video di formazione coinvolgenti con facilità. Trasforma i tuoi script in contenuti professionali e di alta qualità utilizzando la funzione 'Testo-a-video da script' di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per professionisti del settore tecnologico, evidenziando un nuovo programma di formazione specializzato. Questa produzione video di formazione dovrebbe presentare visuali puliti e professionali con elementi animati istruttivi e audio chiaro, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente senza bisogno di un presentatore umano.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento di 60 secondi per i team HR aziendali, promuovendo un prossimo programma di sviluppo della leadership. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e informativo con una narrazione concisa, enfatizzando la pianificazione efficiente dei tuoi video. Illustra come la generazione di Voiceover di HeyGen possa fornire audio coerente e di alta qualità attraverso vari moduli del programma.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video introduttivo di 30 secondi rivolto agli studenti online, offrendo un'anteprima di un nuovo corso 'come fare'. I visuali dovrebbero essere luminosi e user-friendly, simili a un'interfaccia interattiva, con una narrazione chiara e accessibile. Assicurati l'accessibilità e la comprensione mostrando la funzione automatica di Sottotitoli/caption fornita da HeyGen, migliorando la qualità complessiva dei video di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Promozionali per Programmi di Formazione

Crea video promozionali accattivanti per i tuoi programmi di formazione in modo efficiente, coinvolgendo il tuo pubblico con visuali professionali e messaggi chiari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa uno script conciso e coinvolgente che evidenzi i principali vantaggi del tuo programma di formazione. Sfrutta la funzione 'Testo-a-video da script' per trasformare rapidamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI e i Visuali
Seleziona da una vasta gamma di 'avatar AI' per rappresentare il tuo brand o messaggio. Integra media rilevanti dalla libreria di stock o carica i tuoi per illustrare i punti chiave e creare video di formazione coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video promozionale con lo stile unico del tuo brand. Applica 'Controlli di branding (logo, colori)' per mantenere la coerenza e aggiungi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video è rifinito, 'esportalo' facilmente nel formato e nella qualità desiderati. Questo passaggio finale critico assicura che il tuo video promozionale professionale e di alta qualità sia pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme per attrarre più partecipanti al tuo programma di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Promozionali ad Alto Impatto

Crea rapidamente annunci video AI ad alte prestazioni per promuovere efficacemente i tuoi programmi di formazione, catturando l'attenzione e guidando le registrazioni con facilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente?

La piattaforma AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione professionali da uno script utilizzando avatar AI e voice-over, semplificando notevolmente la produzione dei tuoi video di formazione.

HeyGen può assistere nella pianificazione e produzione di video di formazione animati?

Sì, HeyGen ti permette di dare vita alla tua visione creativa per i video animati, offrendo una varietà di avatar AI e modelli per aiutarti nella pianificazione e produzione dei tuoi video.

Come garantisce HeyGen audio e video di alta qualità per i contenuti di formazione?

HeyGen fornisce una generazione avanzata di voiceover e include automaticamente sottotitoli e caption, garantendo un output audio e video di alta qualità per tutti i tuoi contenuti di formazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video promozionali di programmi di formazione di impatto?

Con HeyGen, puoi creare video promozionali di programmi di formazione direttamente da uno script, utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

