Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto a personale di vendita esperto, concentrandoti su come "sceneggiare i primi cinque secondi" di un'interazione per articolare chiaramente la tua "proposta di valore". Utilizza uno stile visivo moderno e veloce con animazioni coinvolgenti e una voce fuori campo entusiasta, sfruttando la capacità di HeyGen di creare video da testo per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per tutto il personale fieristico, dettagliando le migliori pratiche per "scansionare i badge" e avviare "conversazioni" significative di follow-up. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo calmo e istruttivo, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per evidenziare i passaggi chiave, con una voce fuori campo chiara e pratica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 20 secondi per i responsabili degli stand fieristici e il personale dello stand, enfatizzando l'"etichetta dello stand" complessiva positiva e catturando efficacemente l'"attenzione" dei visitatori. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, diretto e visivamente impattante, utilizzando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale di HeyGen, abbinati a una voce fuori campo professionale e concisa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sull'Etichetta Fieristica

Assicurati che il tuo team lasci un'impressione memorabile con video professionali e coinvolgenti che li guidino sulle migliori pratiche per interazioni di successo in fiera.

1
Step 1
Crea il Tuo Script sull'Etichetta
Sviluppa contenuti chiari e concisi che delineano i punti chiave dell'etichetta fieristica. Utilizza la funzione di HeyGen "creare video da testo" per convertire facilmente il tuo testo in dialoghi video coinvolgenti focalizzati sulle migliori pratiche per il tuo team.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo messaggio con professionalità, garantendo un alto impatto visivo al tuo stand. Aggiungi filmati di repertorio pertinenti o i tuoi media dalla libreria per rafforzare i tuoi punti.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Aumenta l'accessibilità in ambienti fieristici rumorosi generando "sottotitoli" per il tuo video. Migliora il richiamo del marchio applicando il tuo logo e i colori utilizzando i controlli di branding di HeyGen per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta per gli Schermi dello Stand
Finalizza il tuo video e utilizza la funzione di HeyGen "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per prepararlo per vari schermi al tuo stand. Assicurati che il video sia pronto per il loop sui televisori per coinvolgere continuamente i visitatori con l'etichetta cruciale dello stand.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Consigli Rapidi e Coinvolgenti sull'Etichetta

.

Genera rapidamente video brevi e impattanti per rafforzare i punti chiave dell'etichetta, perfetti per rinfrescare la memoria prima della fiera o per promemoria al personale dello stand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra strategia video per le fiere?

HeyGen consente alle aziende di creare rapidamente "video per fiere" professionali utilizzando avatar AI e la capacità di "creare video da testo". Questo semplifica la creazione di contenuti per "loop di attrazione" coinvolgenti e "video esplicativi" informativi, garantendo un alto "impatto visivo" al tuo "stand fieristico" senza tempi di produzione estesi.

Quali tipi di contenuti coinvolgenti posso creare con HeyGen per una fiera?

Con HeyGen, puoi produrre contenuti diversificati come "video di prodotto" accattivanti, "video aziendali" dinamici e "spot pubblicitari" coinvolgenti progettati per catturare l'"attenzione" dei visitatori. Sfrutta funzionalità come "sottotitoli", generazione di "voce fuori campo AI" e "modelli" personalizzabili per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e impattante su vari "schermi" all'interno del tuo "stand fieristico".

Quanto dovrebbero durare i video per le fiere per un coinvolgimento ottimale?

Per un "coinvolgimento del cliente" ottimale in una "fiera", i video "loop di attrazione" dovrebbero essere "brevi e incisivi", idealmente sotto i 90 secondi, per adattarsi a brevi "attenzioni". HeyGen facilita l'iterazione rapida, rendendo facile creare "video esplicativi" concisi e impattanti o "spot pubblicitari" che trasmettono efficacemente la tua "proposta di valore".

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i nostri materiali visivi per le fiere?

Assolutamente. I "controlli di branding" di HeyGen ti permettono di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio, garantendo un "impatto visivo" unificato e professionale su tutti i tuoi "schermi di esposizione fieristica". Questa capacità rafforza l'identità del tuo marchio con ogni video "in loop", migliorando la tua presenza complessiva.

