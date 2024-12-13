Crea Video di Riepilogo per Town Hall e Migliora la Comunicazione sul Lavoro

Migliora la comunicazione sul lavoro con video di riepilogo degli eventi coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando il testo-a-video dal tuo copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di riepilogo di 45 secondi che mostri i momenti più significativi dei recenti town hall virtuali, rivolto a stakeholder esterni e potenziali dipendenti. Adotta un'estetica visiva moderna e pulita che metta in risalto i relatori principali e le statistiche, completata da musica di sottofondo professionale e testo su schermo presentato da un avatar AI per una presentazione raffinata e all'avanguardia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di sintesi di 30 secondi dai recenti town hall, specificamente pensato per i dipendenti che hanno perso l'evento dal vivo o che necessitano di un rapido aggiornamento, specialmente in un ambiente di lavoro remoto e ibrido. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo informativo e amichevole con punti elenco e grafica facilmente comprensibili, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video interno coinvolgente di 60 secondi che riepiloghi efficacemente un town hall, mirato a promuovere la cultura aziendale tra i team interni e i nuovi assunti trasformando un copione scritto in una narrazione visiva dinamica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere creativo e illustrativo, incorporando elementi di branding aziendale con musica di sottofondo ispiratrice, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per dare vita al messaggio senza un editing estensivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Riepilogo per Town Hall

Trasforma le tue registrazioni di town hall in video di riepilogo dinamici e coinvolgenti per migliorare la comunicazione interna e mantenere il tuo team informato e connesso.

1
Step 1
Carica il Tuo Contenuto
Inizia caricando le tue registrazioni di town hall esistenti o incollando un copione in HeyGen. Sfrutta la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per integrare ulteriori elementi visivi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo tra una selezione diversificata di avatar AI per presentare i punti salienti. Questo aggiunge un tocco professionale e coinvolgente al tuo riepilogo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Personalizzazione
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente i messaggi chiave, assicurando che il tuo video di riepilogo sia d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di riepilogo dell'evento ed esportalo utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo pronto per vari canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Attraverso Riepiloghi Dinamici del Town Hall

.

Crea riepiloghi motivazionali del town hall che ispirano i dipendenti e trasmettono chiaramente la visione della leadership e i punti chiave.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di riepilogo per town hall coinvolgenti?

HeyGen trasforma lunghe registrazioni di town hall in video di riepilogo dinamici utilizzando avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video da un copione. Questo semplifica la creazione di video e assicura che il tuo messaggio sia coinvolgente per la comunicazione sul lavoro e la condivisione sui social media.

Quali tipi di video può creare HeyGen per le aziende?

HeyGen supporta diverse esigenze di creazione video, dai video di marketing e vendite ai video di testimonianze e profili dei dipendenti. Utilizza i modelli, i controlli di branding e la libreria multimediale di HeyGen per contenuti di alta qualità, professionali e coinvolgenti.

HeyGen può trasformare registrazioni esistenti in video raffinati?

Assolutamente, HeyGen può prendere le tue registrazioni di town hall o altri video preregistrati e migliorarli con sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover realistici. Questo semplifica il processo di editing, rendendo il tuo contenuto più accessibile e coinvolgente su tutte le piattaforme.

Come migliora HeyGen la comunicazione in un ambiente di lavoro remoto?

In un ambiente di lavoro remoto e ibrido, HeyGen è uno strumento essenziale per creare riepiloghi virtuali di town hall coinvolgenti e video interni vitali. Le sue funzionalità AI assicurano una comunicazione sul lavoro chiara e coerente, aiutando le aziende a trasmettere valore e impatto in modo efficace.

