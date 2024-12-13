Crea Facilmente Video di Orientamento per Guide Turistiche

Automatizza la creazione di video per un onboarding efficace e guide visivamente accattivanti con Text-to-video da script.

418/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di tour guidato del sito web di 2 minuti che spieghi l'interfaccia utente/esperienza utente intuitiva per la gestione degli itinerari turistici personalizzati. Questo video dovrebbe includere registrazioni dinamiche dello schermo mescolate con grafica chiara, musica di sottofondo vivace e un avatar AI coinvolgente per dimostrare le funzionalità, utilizzando i Template & scene e gli avatar AI di HeyGen per una presentazione visivamente accattivante agli amministratori del sito web.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di orientamento di 1 minuto per operatori turistici esperti, concentrandoti su tecniche di produzione professionali per standardizzare i moduli di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato, con dimostrazioni pratiche di 'modifiche' ai contenuti esistenti, accompagnato da un tono professionale. Questo può essere realizzato utilizzando l'Editor di HeyGen e il supporto della libreria/stock multimediale per produrre contenuti di alta qualità, ri-esportabili in vari formati.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 45 secondi che dettagli punti procedurali complessi per il personale di supporto tecnico su un nuovo sistema di prenotazione, mirato a creare documentazione video in modo efficiente e Smart sharing. Il video dovrebbe utilizzare visuali concise e animate con sovrapposizioni di testo pulite e una voce narrante informativa generata dall'AI, sfruttando al massimo le capacità di generazione di Voiceover e Sottotitoli/caption di HeyGen per chiarezza e accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Orientamento per Guide Turistiche

Produci senza sforzo video di orientamento coinvolgenti e informativi per guide turistiche e visitatori, aumentando il coinvolgimento e garantendo un'esperienza senza intoppi con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Contenuto
Inizia delineando le informazioni chiave e la narrativa per il tuo video di orientamento. Utilizza la potente funzione Text-to-video da script di HeyGen per generare istantaneamente bozze video iniziali dal tuo contenuto scritto, coprendo dettagli essenziali come destinazioni o linee guida di sicurezza. Questo semplifica il processo di scrittura del tuo video.
2
Step 2
Scegli Visuali Coinvolgenti e Avatar
Rafforza il tuo messaggio con visuali accattivanti. Seleziona da una libreria di avatar AI per rappresentare la tua guida turistica o presentatore, ed esplora vari template per impostare lo sfondo perfetto per la tua destinazione o struttura, rendendo il video visivamente accattivante.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali e Miglioramenti
Eleva la qualità del tuo video con una narrazione chiara. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere audio dal suono naturale in più lingue. Affina ulteriormente il tuo video con sottotitoli e sfrutta la libreria multimediale integrata per filmati aggiuntivi o musica di sottofondo, garantendo l'applicazione di tecniche di produzione professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Orientamento
Una volta che il tuo video di orientamento è rifinito e pronto, utilizza le capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per prepararlo per varie piattaforme. Condividi il tuo nuovo video esplicativo per semplificare l'onboarding per le guide turistiche o nuovi utenti e aumentare significativamente il coinvolgimento degli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Documentazione e le Spiegazioni

.

Utilizza video AI per semplificare procedure operative complesse e specifiche delle destinazioni, creando documentazione video chiara e coinvolgente per le tue guide turistiche.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento professionali?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa per automatizzare la produzione di video di orientamento visivamente accattivanti. Basta inserire il tuo script, e le capacità di avatar AI e text-to-video di HeyGen produrranno rapidamente contenuti professionali, risparmiando tempo e risorse significativi.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen ideale per la documentazione video generata dall'AI?

HeyGen offre una piattaforma integrata con robuste caratteristiche tecniche per una documentazione video generata dall'AI efficiente. Puoi trasformare script in video completi con voiceover generati dall'AI e sottotitoli automatici, utilizzando l'editor intuitivo per affinare rapidamente i tuoi contenuti.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento degli utenti per i video di tour guidati del sito web?

Assolutamente, HeyGen è progettato per migliorare il coinvolgimento degli utenti attraverso video di tour guidati del sito web visivamente accattivanti. Utilizza avatar AI, template diversi e controlli di branding per creare video di dimostrazione delle funzionalità dinamici e professionali che catturano l'attenzione.

HeyGen semplifica il processo di editing e scripting video?

HeyGen semplifica notevolmente la scrittura del tuo video e le modifiche attraverso il suo Editor user-friendly e la potente funzionalità text-to-video. Converti facilmente il testo in contenuti video raffinati e apporta rapide modifiche ai visuali e ai voiceover generati dall'AI, garantendo un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo