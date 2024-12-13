Crea Video di Formazione per l'Adozione degli Strumenti con AI

Accelera l'adozione degli strumenti digitali. Trasforma i testi in video coinvolgenti con le potenti capacità di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina una difficoltà comune degli utenti con una particolare funzionalità del software. Crea un video tutorial dettagliato di 60 secondi che dimostri una soluzione passo-passo, specificamente per gli utenti esistenti che cercano conoscenze approfondite. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, utilizzando registrazioni dello schermo per evidenziare le azioni critiche, con una voce fuori campo generata da testo a video professionale. Questo video di formazione servirà come guida preziosa e tempestiva.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto ai nuovi clienti, mostrando come accedere facilmente alle risorse di auto-aiuto all'interno del tuo prodotto. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e accessibile con testo vibrante sullo schermo e una voce fuori campo calmante, garantendo piena accessibilità con sottotitoli/caption automatici. Questo pezzo di educazione del cliente mira a dare agli utenti la possibilità di trovare risposte in modo indipendente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un aggiornamento di 50 secondi a un modulo di formazione esistente per team remoti, concentrandoti su un nuovo lancio di funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ma dinamico, utilizzando modelli e scene personalizzabili per mantenere la coerenza del marchio, accompagnato da una voce fuori campo nitida. Questo video di formazione sull'adozione dello strumento assicura che tutti i membri del team, indipendentemente dalla posizione, ricevano informazioni coerenti e aggiornate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per l'Adozione degli Strumenti

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti e informativi che promuovono l'adozione degli strumenti digitali utilizzando la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa la tua narrazione o incolla contenuti esistenti direttamente in HeyGen. Utilizza la capacità di testo-a-video da script per trasformare il tuo testo in contenuti di formazione dinamici per l'adozione degli strumenti.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Modelli
Scegli da una vasta libreria di avatar AI e modelli personalizzabili per rappresentare visivamente i tuoi contenuti di formazione. Questo rende le tue guide per l'adozione degli strumenti digitali più coinvolgenti e professionali.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra l'identità del tuo marchio con i controlli di branding (logo, colori). Migliora la chiarezza e l'accessibilità per il tuo pubblico aggiungendo sottotitoli/caption precisi per un'educazione del cliente migliorata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per adattarsi a qualsiasi piattaforma. Produci risorse di auto-aiuto di alta qualità per il tuo team o clienti, pronte per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

Trasforma le funzionalità complesse degli strumenti in tutorial video facili da comprendere, semplificando argomenti complessi per un'adozione più rapida ed efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per lo sviluppo di video tutorial?

HeyGen ti consente di semplificare il tuo processo creativo per i video tutorial trasformando i testi in video dinamici con avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi facilmente produrre contenuti educativi coinvolgenti e guide interattive senza bisogno di attrezzature di ripresa complesse.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione efficaci per l'adozione degli strumenti per il mio team?

Assolutamente! HeyGen è progettato per semplificare la creazione di video di formazione per l'adozione degli strumenti. Utilizza modelli personalizzabili, voci fuori campo AI e generazione di sottotitoli per fornire risorse di auto-aiuto chiare e coerenti per l'adozione degli strumenti digitali.

Cosa rende la creazione di video con AI di HeyGen una scelta superiore per l'educazione dei clienti?

HeyGen offre una soluzione altamente efficiente e scalabile per l'educazione dei clienti attraverso la creazione di video con AI. La nostra piattaforma ti consente di generare contenuti video professionali da testi, completi di avatar AI personalizzabili e controlli di branding, garantendo tutorial video coerenti su tutti i tuoi materiali.

HeyGen supporta l'integrazione del kit di branding per contenuti video coerenti?

Sì, HeyGen supporta pienamente l'integrazione del kit di branding per garantire che tutti i tuoi contenuti video siano allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi applicare loghi, colori e font personalizzati utilizzando i nostri controlli di branding e modelli personalizzabili, mantenendo un aspetto professionale e coerente per i tuoi video di formazione e guide interattive.

