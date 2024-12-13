Crea Video di Formazione sul Tono di Voce con la Velocità dell'AI

Migliora la comunicazione coerente del marchio e accelera la Formazione sull'Identità del Brand per i marketer utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

344/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo dinamico di 45 secondi per i marketer, illustrando come mantenere un tono di voce coerente in tutti gli sforzi di creazione di contenuti. I visual dovrebbero essere luminosi e illustrativi, completati da una voce AI allegra e amichevole, facilmente generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione sull'identità del brand di 90 secondi per l'onboarding del nuovo team di vendita, dimostrando strategie di comunicazione efficaci con un tono coerente. Il video dovrebbe presentare visual basati su scenari realistici e un tono sicuro e persuasivo, facilmente ottenibile convertendo un copione dettagliato in video utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo eLearning conciso di 30 secondi focalizzato sulla creazione di video di formazione sul tono di voce efficaci come parte di una strategia di contenuti più ampia. Adotta un approccio visivo in stile infografica con una narrazione calma ed educativa, garantendo l'accessibilità attraverso la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sul Tono di Voce

Sviluppa video di formazione sul tono di voce coinvolgenti e coerenti in modo efficiente per garantire che i tuoi team comunichino con un messaggio di brand unificato.

1
Step 1
Crea un Copione e una Scena
Inizia la creazione dei contenuti scrivendo un copione chiaro che delinei il tono di voce desiderato. Poi, seleziona tra una varietà di modelli e scene di HeyGen per impostare lo scenario visivo per la tua formazione.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Migliora i tuoi video di formazione selezionando un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo brand. Questo elemento visivo, combinato con voiceover generati, dà vita alle tue istruzioni, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.
3
Step 3
Applica le Tue Linee Guida del Brand
Assicura una comunicazione coerente del marchio incorporando direttamente le tue linee guida del brand nel video. Usa i controlli di branding di HeyGen per aggiungere loghi, regolare i colori e applicare altri elementi visivi che rafforzano l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Una volta completato il video di formazione sul tono di voce, esportalo facilmente nel formato di aspetto desiderato. Condividi i tuoi video di formazione di alta qualità su tutte le piattaforme rilevanti per educare efficacemente i tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti di Micro-apprendimento Coerenti

.

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti per piattaforme interne o esterne per rinforzare costantemente il messaggio del brand e il tono di voce.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sul tono di voce?

HeyGen consente la rapida creazione di video di formazione coinvolgenti sul tono di voce utilizzando Avatar AI e voci AI. Questo approccio guidato dall'AI assicura una comunicazione coerente del marchio in tutti i tuoi contenuti di formazione, rendendo la produzione video più veloce ed efficiente.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la Formazione sull'Identità del Brand o l'onboarding delle vendite?

HeyGen permette ai team HR e ai marketer di produrre rapidamente video di Formazione sull'Identità del Brand e Onboarding del Team di Vendita. Questo porta a una comunicazione coerente del marchio e a esperienze di eLearning migliorate per i nuovi assunti e i dipendenti.

Come assicura HeyGen una comunicazione coerente del marchio nella creazione dei suoi contenuti?

HeyGen utilizza Avatar AI personalizzabili e una vasta gamma di voci AI per mantenere una comunicazione coerente del marchio. Gli utenti possono anche incorporare le loro linee guida del brand e i loghi, assicurando che tutta la creazione di contenuti sia allineata con il tono di voce desiderato.

HeyGen può accelerare la produzione di video di formazione di alta qualità?

Sì, HeyGen accelera significativamente la produzione di video di formazione professionali. Le sue capacità di testo-a-video, combinate con una libreria di modelli, ottimizzano la tua strategia di contenuti e riducono la velocità complessiva di produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo