Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi progettato per team HR e specialisti di comunicazione interna, dimostrando la creazione di un "modello di linee guida per il tono di voce". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e istruttivo, impiegando grafiche pulite e una voce amichevole e incoraggiante. Sfrutta la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per convertire senza sforzo istruzioni dettagliate in una presentazione dinamica, arricchita da "sottotitoli" per accessibilità e chiarezza, garantendo un "tono coerente" in tutte le comunicazioni interne.
Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e piccoli imprenditori, illustrando come definire e incarnare la loro "persona del brand" attraverso narrazioni coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e moderno, utilizzando musica vivace e immagini energiche. Incorpora i diversi "modelli e scene" di HeyGen per creare sfondi accattivanti e mostrare diversi aspetti della personalità di un brand, assicurando che il risultato finale possa essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per creare "video coinvolgenti".
Immagina un video di leadership di pensiero di 90 secondi per freelance e agenzie di marketing, discutendo l'importanza strategica di uno "script video" ben definito nel mantenere "contenuti coerenti e in linea con il brand". Il video dovrebbe presentare un approccio visivo elegante e guidato da esperti con una voce persuasiva e autorevole. Utilizza la capacità di HeyGen di generare "Testo in video da script" per trasformare senza soluzione di continuità i concetti scritti in immagini raffinate, e integra immagini professionali dalla "libreria multimediale/supporto stock" per migliorare la credibilità e l'appeal visivo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Diffondi Globalmente le Linee Guida sul Tono del Brand.
Produci rapidamente moduli video completi per condividere la voce del tuo brand e il tono coerente con tutti i team e partner globali, assicurando una comunicazione uniforme.
Migliora la Formazione sulla Voce del Brand per i Dipendenti.
Sfrutta "Portavoce AI" e "video coinvolgenti" per aumentare significativamente la comprensione e la ritenzione delle complesse "linee guida per il tono di voce" tra il personale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video che riflettano il tono di voce unico del mio brand?
HeyGen ti consente di generare video coinvolgenti con un Portavoce AI, assicurando che il tono e la personalità coerenti del tuo brand risaltino. Utilizza script personalizzabili e Attori Vocali AI per allineare ogni messaggio con la tua specifica voce e strategia di brand.
Quali strumenti offre HeyGen per sviluppare script video e immagini accattivanti?
HeyGen fornisce un Generatore di Testo in Video Gratuito e avatar AI per dare vita al tuo script video. Puoi facilmente creare video coinvolgenti con immagini dinamiche, script personalizzabili ed elementi di narrazione potenti.
HeyGen può produrre video multilingue con sottotitoli per raggiungere un pubblico più ampio?
Sì, HeyGen supporta voiceover multilingue e sottotitoli automatici, permettendoti di creare video d'impatto per diversi pubblici globali. Questo migliora l'accessibilità e il coinvolgimento in tutti i tuoi strumenti di comunicazione.
Come posso garantire che i miei video HeyGen mantengano un'identità di brand coerente e una qualità di produzione elevata?
Con HeyGen, hai controlli di branding completi, inclusa l'integrazione del logo e colori personalizzati, per garantire che ogni video sia in linea con la tua persona del brand. Questo assicura contenuti coerenti e in linea con il brand con alta qualità di produzione in tutti i tuoi tipi di video.