Crea Video di Formazione per il Tracciamento del Tempo Facilmente

Semplifica il modo di tracciare il tempo per il tuo team. Crea video di formazione chiari rapidamente utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video da copione.

439/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial dettagliato di 2 minuti per project manager e team leader, illustrando come gestire efficacemente gli utenti e rivedere i fogli di presenza per la responsabilità del team. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e basato su infografiche con visualizzazioni di dati, presentando un avatar AI che fornisce una narrazione autorevole ma incoraggiante per trasmettere le migliori pratiche.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo completo di 90 secondi per professionisti della contabilità e della finanza, dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità con QuickBooks per i processi di spesa e fatturazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere business-casual e informativo, mostrando interazioni con l'interfaccia passo dopo passo, con il copione animato utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci una guida coinvolgente di 45 secondi rivolta ai dipendenti remoti e al personale sul campo, evidenziando la facilità e i vantaggi del tracciamento mobile per aggiornare i progressi del progetto in movimento. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e vivace, mostrando l'uso dell'app su vari dispositivi mobili, accompagnato da musica di sottofondo energica e sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità in ambienti di visualizzazione diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per il Tracciamento del Tempo

Impara a produrre in modo efficiente contenuti formativi chiari e coinvolgenti per i processi di tracciamento del tempo utilizzando le potenti funzionalità di creazione video di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e il Copione
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. Inserisci il tuo copione preparato e lascia che l'avatar scelto fornisca istruzioni chiare per le procedure di tracciamento del tempo.
2
Step 2
Applica un Branding Coerente
Assicurati che i tuoi video di formazione siano allineati con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding per incorporare i tuoi loghi, colori personalizzati ed elementi specifici del marchio, mantenendo un aspetto professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Esplicativi
Migliora la chiarezza delle tue istruzioni di tracciamento del tempo integrando immagini, video e grafica pertinenti dalla vasta libreria multimediale/supporto stock, rendendo i passaggi complessi facili da comprendere.
4
Step 4
Esporta per un Accesso Diffuso
Finalizza il tuo video di formazione per il tracciamento del tempo sfruttando le opzioni versatili di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, assicurandoti che sia perfettamente formattato per la distribuzione su varie piattaforme e dispositivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

.

Trasforma metodi di tracciamento del tempo intricati, processi di fogli di presenza o passaggi di integrazione con QuickBooks in spiegazioni video facilmente digeribili e chiare.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per il tracciamento del tempo?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video di formazione professionali per il tracciamento del tempo utilizzando avatar AI e generazione di testo-a-video. Puoi facilmente spiegare come tracciare il tempo in modo efficiente per il tuo team o i tuoi clienti, riducendo significativamente i tempi di produzione.

HeyGen supporta la spiegazione di processi tecnici per i sistemi di tracciamento del tempo?

Assolutamente. HeyGen può generare tutorial chiari che spiegano processi tecnici come l'uso di estensioni del browser per il tracciamento del tempo, la gestione dei fogli di presenza o l'integrazione con piattaforme come QuickBooks. Utilizza il testo-a-video da un copione per dettagliare efficacemente ogni passaggio.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i miei video di formazione HeyGen?

Con HeyGen, hai il pieno controllo sulla presenza del tuo marchio nei video di formazione. Applica facilmente il logo e i colori della tua azienda per garantire che tutti i tuoi tutorial e rapporti mantengano un aspetto coerente e professionale.

Come rende HeyGen i tutorial sul tracciamento del tempo accessibili e coinvolgenti?

HeyGen migliora il coinvolgimento e l'accessibilità dei tuoi tutorial sul tracciamento del tempo attraverso la generazione automatica di voiceover e sottotitoli completi. Questo assicura che il tuo contenuto formativo su argomenti come il tracciamento mobile o i progressi del progetto sia chiaro e compreso da tutti i membri del team.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo