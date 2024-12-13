Crea Video di Formazione per il Sistema di Ticketing Immediatamente

Migliora il servizio clienti e semplifica la formazione online con tutorial video chiari resi semplici dagli avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo dinamico di 90 secondi che mostri i vantaggi dell'utilizzo di un sistema di ticketing orientato al cliente e delle sue notifiche automatiche per i clienti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e accessibile con avatar AI coinvolgenti per spiegare flussi di lavoro complessi. Il pubblico principale sono i potenziali clienti che valutano soluzioni di supporto. Gli avatar AI di HeyGen narreranno il processo, accompagnati da testo sullo schermo con sottotitoli per accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione completo di 2 minuti che dimostri le migliori pratiche per tracciare e gestire i ticket e aggiungere le informazioni necessarie all'interno di un sistema di ticketing complesso. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente dettagliato, utilizzando registrazioni dello schermo intervallate da grafici esplicativi. Il pubblico di riferimento sono i responsabili del supporto esperti e gli amministratori. Questo video beneficerà del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare le spiegazioni visive e utilizzare una generazione di voiceover precisa per articolare le operazioni del sistema in modo sfumato.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale conciso di 45 secondi che evidenzi le capacità di integrazione e automazione senza soluzione di continuità di un nuovo aggiornamento del sistema di ticketing. Questo clip dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e veloce con transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace. Il suo scopo è entusiasmare gli utenti esistenti sulle nuove funzionalità. Sfruttando i modelli e le scene di HeyGen, è possibile stabilire rapidamente un aspetto raffinato, mentre il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni garantiranno l'ottimizzazione per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per il Sistema di Ticketing

Semplifica il tuo supporto clienti e i processi interni producendo facilmente tutorial video professionali per il tuo sistema di ticketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia delineando le caratteristiche principali del tuo sistema di ticketing. Scrivi uno script completo per i tuoi video di formazione, assicurandoti chiarezza e concisione, pronto per la conversione utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI adatto per guidare gli utenti attraverso le funzionalità del tuo sistema di ticketing. Un avatar AI fornisce un volto coerente e coinvolgente per i tuoi tutorial video, migliorando la ritenzione degli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Narrazione
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo contenuto di formazione sia allineato con gli standard del tuo servizio clienti. Crea una narrazione chiara per guidare gli utenti.
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la comprensione. Esporta il tuo video di formazione per il sistema di ticketing completo, pronto per la distribuzione al tuo team o ai clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video How-To Coinvolgenti

Trasforma senza sforzo flussi di lavoro di supporto complessi in video how-to chiari, concisi e coinvolgenti per un apprendimento istantaneo e un servizio clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per il sistema di ticketing?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti per il tuo sistema di ticketing utilizzando avatar AI e la trasformazione del testo in video da script. Questo semplifica il processo di sviluppo di tutorial video completi per i tuoi team di servizio clienti.

HeyGen può aiutare a dimostrare funzionalità specifiche del sistema di ticketing come i moduli di invio dei ticket?

Assolutamente. Le capacità di HeyGen ti permettono di produrre tutorial video chiari che evidenziano funzioni specifiche, come la compilazione dei moduli di invio dei ticket o la comprensione delle notifiche automatiche all'interno del tuo sistema di supporto orientato al cliente.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video di formazione online?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video di formazione online. Questo assicura un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi tutorial video per tracciare e gestire i ticket.

Quanto velocemente posso produrre più tutorial video per il mio sistema di ticketing con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare rapidamente vari video di formazione utilizzando opzioni di modelli e scene, insieme a una generazione di voiceover efficiente. Questo accelera la produzione di tutorial video, rendendo più facile fornire le informazioni necessarie al tuo team di servizio clienti.

