Impara a creare e modificare video di livelli territoriali per le vendite utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a team operativi e utenti esistenti di software di mappatura, illustrando il processo per modificare un livello territoriale per una copertura di vendita ottimizzata. Adotta uno stile visivo pratico e conciso con tagli rapidi e evidenziazioni sullo schermo, completato da una generazione di voce narrante chiara da HeyGen, integrando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per enfatizzare applicazioni nel mondo reale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial coinvolgente di 90 secondi per nuovi rappresentanti di vendita e proprietari di piccole imprese, guidandoli attraverso la configurazione iniziale e l'uso del software di mappatura territoriale di vendita. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo amichevole e passo-passo utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale, garantendo accessibilità con sottotitoli/caption completi per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio cruciale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 60 secondi per dirigenti e pianificatori strategici, evidenziando i vantaggi strategici dell'impiego di software di mappatura territoriale per ottimizzare gli sforzi di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere di alto livello e basato sui dati, utilizzando il testo-a-video da script di HeyGen per una narrazione raffinata, e garantendo la sua adattabilità per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Mappatura Territoriale

Impara a trasformare dati territoriali complessi in tutorial video chiari, concisi e coinvolgenti utilizzando le potenti funzionalità di HeyGen, rendendo le tue intuizioni facilmente condivisibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia redigendo uno script chiaro per il tuo video di mappatura territoriale. Utilizza la funzione testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo contenuto scritto in dialogo video, ponendo le basi per il tuo progetto di creazione di video di mappatura territoriale.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo video, fornendo un tocco professionale. Migliora la tua narrazione visiva utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il tuo contenuto quando mostri il tuo Software di Mappatura Territoriale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per la tua panoramica dei Territori, rafforzando l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video di mappatura territoriale applicando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme. Condividi senza problemi la tua spiegazione professionale e dettagliata del Software di Mappatura Territoriale di Vendita con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Marketing Coinvolgenti per Soluzioni Territoriali

Crea rapidamente video e clip social media accattivanti per mostrare i benefici e le caratteristiche del tuo software di mappatura territoriale a un pubblico più ampio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di mappatura territoriale?

HeyGen ti consente di creare video di mappatura territoriale coinvolgenti in modo efficiente convertendo i tuoi script in video professionali con avatar AI e voci narranti. Questo ti permette di spiegare chiaramente territori di vendita complessi o tutorial su software di mappatura.

Posso utilizzare dati da tabelle o fogli di calcolo per generare video territoriali con HeyGen?

Sebbene HeyGen sia specializzato nella conversione di testo in video, puoi importare visualizzazioni di dati dalle tue tabelle o fogli di calcolo come elementi multimediali nelle tue scene. Questo ti consente di illustrare efficacemente i dati del tuo livello territoriale all'interno del tuo video.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i tutorial sul software di mappatura territoriale di vendita?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici del marchio nei tuoi video di mappatura territoriale. Questo assicura coerenza e professionalità quando spieghi i tuoi territori di vendita o software di mappatura.

Come posso realizzare un video tutorial sulla modifica di un livello territoriale utilizzando HeyGen?

Per realizzare un video tutorial sulla modifica di un livello territoriale, puoi caricare registrazioni dello schermo o immagini del processo di modifica nella libreria multimediale di HeyGen. Poi, utilizza la funzionalità testo-a-video con avatar AI per narrare ogni passaggio, rendendolo una guida efficace.

