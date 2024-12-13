Crea Video di Presentazione del Team con Facilità e Impatto

Crea presentazioni di team coinvolgenti senza sforzo utilizzando modelli personalizzabili e creazione video potenziata dall'AI, perfetti per l'onboarding.

528/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video introduttivo" coinvolgente di 45 secondi che mostri l'esperienza del tuo team di progetto a potenziali clienti o partner. Adotta uno stile visivo elegante e moderno con transizioni dinamiche e una voce narrante convincente e sicura, facilmente generata utilizzando la funzione di "Generazione di voiceover" di HeyGen. Questo video dovrebbe proiettare professionalità e mettere in evidenza i punti di forza chiave del team, con l'obiettivo di impressionare gli stakeholder esterni con video di alta qualità e "coinvolgenti".
Prompt di Esempio 2
Produci un breve reel di 15 secondi per i social media progettato per mettere in luce il ruolo specifico di un membro del team o un recente successo, perfetto per piattaforme come LinkedIn o Instagram Stories. Opta per un'estetica veloce e visivamente accattivante con testi in grassetto e una colonna sonora energica. Sfrutta la capacità di "Testo in video da script" di HeyGen per trasformare rapidamente i contenuti scritti in immagini dinamiche, rendendo semplice creare "video introduttivi" rapidi e d'impatto che catturano l'attenzione. Questo suggerimento è rivolto ai follower esterni sui social media e ai colleghi del settore.
Prompt di Esempio 3
Assembla un "Video di Presentazione del Team" completo di 60 secondi per una presentazione a livello dipartimentale, destinato alla leadership interna dell'azienda e ad altri dipartimenti. Presenta uno stile visivo professionale ma accessibile, utilizzando grafica chiara e informativa e una piacevole colonna sonora strumentale di sottofondo. Incorpora "avatar AI" per narrare gli obiettivi dipartimentali e i contributi individuali, garantendo una consegna raffinata e coerente per questo pezzo di comunicazione interna, ottenendo un output video davvero "di alta qualità".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Presentazione del Team

Crea video di presentazione del team coinvolgenti senza sforzo utilizzando modelli potenziati dall'AI e strumenti di editing intuitivi, perfetti per l'onboarding e per mostrare il tuo talento.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Seleziona un modello video potenziato dall'AI dalla nostra libreria, o inizia con una tela bianca per progettare il video introduttivo del tuo team.
2
Step 2
Carica Immagini e Dettagli del Team
Carica foto, clip video e scrivi un testo introduttivo conciso per ogni membro del team utilizzando l'editor intuitivo drag-and-drop.
3
Step 3
Genera Voce AI e Sottotitoli
Utilizza le funzionalità AI per generare voice-over professionali o aggiungere sottotitoli automatici, rendendo la storia del tuo team coinvolgente e accessibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Esporta i tuoi video di alta qualità in vari formati, perfettamente ottimizzati per la condivisione su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Campagne di Reclutamento Coinvolgenti

.

Sfrutta i video AI per creare video di presentazione del team coinvolgenti che fungano da contenuti ad alte prestazioni per le campagne di reclutamento e branding del datore di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di presentazione del team?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di presentazione del team con i suoi modelli video intuitivi potenziati dall'AI. Il nostro creatore di intro ti consente di produrre rapidamente video coinvolgenti senza editing complesso.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video introduttivi con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video introduttivi, garantendo che l'identità unica del tuo brand risplenda. Puoi personalizzare i modelli con il tuo logo, colori e altri elementi di branding per creare video davvero coinvolgenti.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come voice-over e sottotitoli per le presentazioni del team?

Sì, HeyGen migliora i tuoi Video di Presentazione del Team con la generazione professionale di voice-over e la possibilità di aggiungere sottotitoli automatici. Queste funzionalità garantiscono che i tuoi video di alta qualità siano accessibili e d'impatto per tutti gli spettatori.

Perché scegliere HeyGen per sviluppare video di presentazione del team coinvolgenti?

HeyGen è la piattaforma principale per sviluppare Video di Presentazione del Team coinvolgenti, sfruttando potenti funzionalità AI. La nostra tecnologia ti consente di produrre contenuti professionali e accattivanti che lasciano un'impressione duratura sul tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo