Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e realizza video di alta qualità istantaneamente utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di dover condividere rapidamente un aggiornamento di progetto di 30 secondi o una nuova iniziativa con i tuoi team di progetto interfunzionali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e moderno utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare visivamente i punti chiave, accompagnato da una traccia di sottofondo energica per coinvolgere.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi assunti, spiegando la cultura aziendale e i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente, utilizzando un avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e coerente, completato da un tono audio caldo e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione interna celebrativo di 20 secondi per evidenziare i recenti successi del team, rivolto a tutti i dipendenti per un aumento del morale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere stimolante e vivace, incorporando testo animato e musica allegra, con dettagli essenziali rinforzati dai sottotitoli/didascalie di HeyGen per l'accessibilità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Comunicazione per il Team

Semplifica le tue comunicazioni interne e crea video coinvolgenti e di alta qualità per annunci, formazione e onboarding senza sforzo.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia trasformando il tuo messaggio in un video accattivante. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per generare rapidamente una bozza iniziale dal tuo contenuto scritto, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora la professionalità dei tuoi video di comunicazione per il team selezionando un avatar AI. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o messaggio, dando vita al tuo contenuto con un presentatore credibile e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Assicurati che i tuoi video di comunicazione interna siano coerenti con l'identità della tua azienda. Integra il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen per mantenere un aspetto professionale e coeso.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Una volta completato il tuo video, esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. Adatta facilmente i tuoi video di comunicazione interna per varie piattaforme con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo una visione ottimale su tutti i dispositivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Motivazione dei Dipendenti

Produci video interni ispiratori e stimolanti per promuovere una cultura di squadra positiva e aumentare il morale all'interno dell'organizzazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video per la comunicazione interna?

HeyGen ti consente di essere un potente creatore di video per la comunicazione interna sfruttando avatar AI e tecnologia text-to-video. Puoi trasformare rapidamente script in video di alta qualità, favorendo un migliore coinvolgimento dei dipendenti e una creazione di video più snella.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di onboarding professionali?

Per i video di onboarding professionali, HeyGen fornisce avatar AI e capacità text-to-video, permettendoti di produrre facilmente video formativi coinvolgenti. Puoi personalizzare il branding con loghi e colori, garantendo contenuti coerenti e raffinati per i nuovi assunti, specialmente in ambienti di lavoro remoti o ibridi.

Come facilita HeyGen la creazione di video di comunicazione per il team coinvolgenti per team remoti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di comunicazione per il team offrendo modelli personalizzabili e la possibilità di generare voice-over dai tuoi script. Questo rende la messaggistica video efficiente e d'impatto, garantendo una comunicazione chiara e un maggiore coinvolgimento dei dipendenti in ambienti di lavoro remoti o ibridi.

HeyGen può aiutare la mia azienda con una produzione video aziendale efficiente?

Assolutamente, HeyGen semplifica la produzione di video aziendali attraverso la sua piattaforma intuitiva, consentendo una rapida creazione di video senza software di editing complessi. Puoi produrre contenuti video professionali rapidamente, utilizzando avatar AI e controlli di branding per mantenere un'immagine aziendale coerente.

