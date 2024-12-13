Crea Video di Formazione sulla Comunicazione del Team con AI

Migliora la collaborazione e le competenze comunicative generando moduli di apprendimento coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione conciso di 45 secondi rivolto ai dipendenti remoti e ai team interfunzionali, illustrando le migliori pratiche per la collaborazione virtuale. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con grafica pulita e una traccia di sottofondo professionale e vivace. Questo video può essere creato rapidamente utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen, trasformando le linee guida scritte in un modulo visivo coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione per i dipendenti di 30 secondi focalizzato sul miglioramento delle abilità di ascolto attivo, perfetto per tutti i dipendenti durante l'onboarding. Adotta uno stile di animazione illustrativo e coinvolgente, accompagnato da una voce fuori campo chiara e concisa per rendere i concetti complessi facilmente comprensibili. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità in tutto il modulo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi per l'intera organizzazione, introducendo un nuovo strumento di comunicazione del team e i suoi protocolli principali. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e dimostrativa, incorporando elementi di condivisione dello schermo dello strumento in azione, accompagnati da una voce fuori campo professionale e istruttiva. Assicurati l'accessibilità incorporando i sottotitoli automatici di HeyGen, rendendo il contenuto disponibile a tutti i discenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione sulla Comunicazione del Team

Produci senza sforzo video di formazione sulla comunicazione del team di alta qualità utilizzando AI, potenziando il tuo team con messaggi chiari e coerenti per una collaborazione migliorata.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione per il Video di Formazione
Inizia incollando il tuo "copione per il video di formazione" preparato nella piattaforma. La nostra funzione "Testo in video da copione" trasforma istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva dinamica, risparmiando tempo prezioso di produzione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Migliora la tua "creazione di video AI" selezionando da una vasta gamma di "avatar AI" realistici. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono del tuo marchio, garantendo un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi contenuti di formazione.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Marchio
Personalizza i tuoi "video di formazione aziendale" con la tua identità unica. Utilizza i "controlli di branding (logo, colori)" per incorporare il logo della tua azienda, la palette di colori e i caratteri, creando un aspetto coerente e raffinato in tutti i tuoi moduli.
4
Step 4
Esporta per una Comunicazione Efficace
Finalizza il tuo video scegliendo l'output ottimale. Usa "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, assicurando che la tua formazione sulla "comunicazione efficace" sia distribuita perfettamente a ogni membro del team.

Casi d'Uso

Sviluppa Video Motivazionali per la Coesione del Team

Produci video ispiratori per rafforzare i principi chiave della comunicazione e promuovere un ambiente di team positivo e collaborativo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla comunicazione del team in modo efficiente?

HeyGen sfrutta la creazione di video AI per semplificare la produzione di video di formazione sulla comunicazione del team di alta qualità. Gli utenti possono trasformare i copioni in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo i moduli di apprendimento per una comunicazione efficace semplici ed efficienti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di formazione aziendale con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire che i tuoi video di formazione aziendale si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi anche utilizzare vari modelli e media dalla libreria di stock per creare video di formazione per i dipendenti professionali.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voiceover per i video di formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen ti consente di generare avatar AI realistici e voiceover professionali da testo, migliorando i tuoi video di formazione per i dipendenti. Questa capacità aiuta a fornire una formazione sulle competenze comunicative chiara e coerente in tutta la tua organizzazione.

Come semplifica HeyGen il processo di sviluppo di un copione per video di formazione in un prodotto finito?

HeyGen semplifica lo sviluppo di video di formazione abilitando la conversione da testo a video direttamente dal tuo copione o storyboard. Questo processo di creazione di video AI riduce significativamente i tempi di produzione, consentendo ai team L&D di creare rapidamente moduli di apprendimento efficaci.

