Crea Video di Allineamento del Team: Aumenta la Produttività Ora

Aumenta il coinvolgimento del team e semplifica la comunicazione con video guidati dall'AI, generati senza sforzo da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 90 secondi rivolto a project manager e team leader, dimostrando come registrare messaggi asincroni per ottimizzare la collaborazione e aumentare la produttività, riducendo infine il numero di riunioni. Questo video informativo e diretto utilizzerà la generazione di voiceover per garantire chiarezza e trasmettere i benefici chiave con un tono amichevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di contenuto formativo di 2 minuti progettato per i nuovi assunti o i dipendenti che aggiornano le loro competenze, dettagliando un processo complesso o un nuovo sistema. Il video dall'aspetto professionale sarà educativo, pulito e facile da seguire, beneficiando della funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e consegna personalizzata del contenuto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video motivazionale di 45 secondi per tutti i dipendenti, in particolare per i team remoti, concentrandosi su una nuova strategia di comunicazione del team per aumentare il coinvolgimento del team. Lo stile visivo e audio dinamico e inclusivo sarà migliorato da sottotitoli generati automaticamente, garantendo un branding coerente e accessibilità per tutti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Allineamento del Team

Crea rapidamente video di allineamento del team professionali e guidati dall'AI per aumentare il coinvolgimento, semplificare la comunicazione e ottimizzare la collaborazione in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Contenuto
Redigi il tuo messaggio o incolla uno script esistente in HeyGen. Sfrutta i nostri modelli e scene diversificati per strutturare rapidamente il tuo messaggio di allineamento del team, garantendo chiarezza e impatto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una galleria di avatar AI realistici e diversificati per trasmettere il tuo messaggio, creando una comunicazione di team coinvolgente che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Sottotitoli
Integra i tuoi controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'identità di team coerente. Aggiungi sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento in tutto il tuo team.
4
Step 4
Genera e Condividi per l'Allineamento
Produci i tuoi video di alta qualità, pronti per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Distribuisci il tuo contenuto senza sforzo per ottimizzare la collaborazione e aumentare la produttività del team.

Casi d'Uso

Favorisci la Coesione del Team con Video Motivazionali

Trasmetti messaggi ispiratori e incoraggianti con video guidati dall'AI per rafforzare il morale del team, incoraggiare la collaborazione e promuovere una visione unificata.

Domande Frequenti

Come semplificano la creazione di video gli strumenti guidati dall'AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati guidati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e un Attore Vocale AI, per trasformare il testo in video dall'aspetto professionale. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse necessarie per creare contenuti coinvolgenti, come i video di allineamento del team.

HeyGen può aiutare il mio team a registrare messaggi asincroni e ottimizzare la collaborazione?

Sì, HeyGen consente ai team di registrare facilmente messaggi asincroni e condividere aggiornamenti, favorendo una migliore comunicazione del team. Utilizzando video guidati dall'AI, puoi ottimizzare la collaborazione e ridurre la necessità di riunioni sincrone, aumentando la produttività.

Come garantisce HeyGen un branding coerente nei video guidati dall'AI?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendo agli utenti di applicare elementi di branding coerenti come loghi e colori su tutti i video guidati dall'AI. Questo garantisce un aspetto professionale e unificato per tutti i tuoi contenuti personalizzati e video di allineamento del team.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per creare contenuti formativi efficaci?

HeyGen offre diverse caratteristiche tecniche ideali per i contenuti formativi, come sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità e modelli per una rapida creazione di video. Questo ti permette di produrre in modo efficiente video di alta qualità e dall'aspetto professionale che coinvolgono davvero il tuo team.

