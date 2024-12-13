Crea Video di Formazione sulla Tassonomia: Aumenta il Coinvolgimento

Sviluppa potenti video di formazione per tassonomie complesse utilizzando i nostri modelli video potenziati dall'AI, garantendo un alto coinvolgimento e una comunicazione chiara.

476/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti per architetti di dati e team tecnici, dimostrando i passaggi per "costruire una tassonomia" per un nuovo progetto di architettura dei dati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e istruttivo, incorporando condivisioni schermo e visualizzazioni di dati. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per fornire spiegazioni chiare e dettagliate senza bisogno di un presentatore sullo schermo, rendendolo una "risorsa formativa" eccellente per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a manager di e-commerce e marketer digitali, illustrando come l'implementazione di una "tassonomia di prodotto" ben strutturata possa "migliorare l'esperienza di ricerca" sul loro "sito e-commerce". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e coinvolgente, mostrando scenari prima e dopo con testo sullo schermo che evidenzia i benefici. Sfrutta la funzione Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visiva professionale e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video perspicace di 90 secondi per formatori aziendali e specialisti L&D, spiegando come organizzare e categorizzare il "contenuto formativo" esistente utilizzando una "tassonomia delle competenze" per creare moduli di "formazione video" più strutturati. Il video dovrebbe avere un tono incoraggiante ed educativo, utilizzando visuali accessibili e testo sullo schermo per rafforzare i punti chiave. Assicurati una comprensione universale utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il contenuto accessibile a tutti i discenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione sulla Tassonomia

Produci efficacemente video di formazione sulla tassonomia coinvolgenti e accurati che chiariscono strutture complesse e migliorano la comprensione all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script preparato che dettaglia la tua tassonomia nell'editor Text-to-video di HeyGen, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo AI Spokesperson
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI professionali per presentare i tuoi concetti di tassonomia, garantendo una consegna chiara e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Migliora la chiarezza e rafforza l'identità del tuo marchio integrando visuali pertinenti e applicando i controlli di Branding della tua azienda a ogni scena.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di formazione completato, inclusi sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità, e distribuiscilo al tuo team o ai tuoi tirocinanti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Tassonomia

.

Trasforma principi di tassonomia intricati in lezioni video facili da comprendere, migliorando la comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla tassonomia coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare rapidamente ed efficacemente video di formazione sulla tassonomia coinvolgenti. Utilizza avatar AI e modelli video potenziati dall'AI per sviluppare contenuti formativi di alta qualità che aumentano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione del tuo team.

Cosa rende efficaci i video di formazione AI di HeyGen per spiegare tassonomie complesse?

La piattaforma di HeyGen utilizza avatar AI realistici, voiceover personalizzabili e scene dinamiche per semplificare argomenti complessi. Puoi produrre senza sforzo video di formazione AI che articolano chiaramente tassonomie intricate, rendendole comprensibili per qualsiasi pubblico.

HeyGen può semplificare la produzione di contenuti formativi e migliorare l'accessibilità?

Assolutamente. HeyGen riduce drasticamente i tempi di produzione video, permettendoti di generare rapidamente risorse formative complete. Funzionalità come sottotitoli automatici e una vasta gamma di opzioni di AI Spokesperson migliorano l'accessibilità per tutti i discenti, ampliando la portata del tuo contenuto formativo.

HeyGen offre modelli per vari tipi di formazione video, inclusi quelli per la tassonomia delle competenze?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI progettati per diverse esigenze formative. Questi modelli ti permettono di generare rapidamente contenuti formativi coerenti e scalabili, inclusi materiali specializzati per sviluppare e spiegare la tassonomia delle competenze all'interno della tua organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo