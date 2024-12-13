Crea Video di Mobilità del Talento per Migliorare la Mobilità Interna

Sviluppa rapidamente il talento interno con video coinvolgenti creati da script testuali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti in cerca di crescita professionale, crea un video istruttivo di 60 secondi sui percorsi di "sviluppo del talento" all'interno dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con grafica in movimento e testo sullo schermo per evidenziare le varie opportunità, accompagnato da una colonna sonora motivante. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire efficacemente il tuo schema dettagliato in una risorsa raffinata, dimostrando quanto sia facile diventare un "creatore di video online" per l'apprendimento interno.
Prompt di Esempio 2
Per comunicare efficacemente nuove politiche o programmi di "creazione video risorse di mobilità", produci un video di annuncio di 30 secondi per i dipartimenti HR e i team leader. Immagina uno stile visivo pulito e aziendale, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio, abbinato a una voce sicura e autorevole. Questo assicura una rapida diffusione di informazioni vitali con un aspetto professionale, aiutando i "professionisti HR" a condividere rapidamente gli aggiornamenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video conciso di 50 secondi progettato per la leadership aziendale e i decisori HR, sottolineando l'importanza strategica di creare "video di mobilità del talento" per la crescita complessiva del business. Adotta uno stile visivo moderno e informativo, incorporando grafici e statistiche pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, insieme a una narrazione professionale e persuasiva. L'inclusione di sottotitoli/caption chiari garantirà accessibilità e comprensione, evidenziando quanto sia facile "creare video di mobilità del talento" che risuonano con pubblici diversi.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Mobilità del Talento

Ottimizza i tuoi sforzi di sviluppo del talento interno e coinvolgimento dei dipendenti con video potenziati dall'AI, rendendo le risorse di mobilità accessibili e coinvolgenti per tutti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script per il video di mobilità del talento in HeyGen. Il nostro innovativo generatore di testo in video trasforma istantaneamente il tuo contenuto scritto in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi avatar AI coinvolgenti aggiungono un tocco umano, rendendo le tue risorse di mobilità interna più relazionabili e impattanti.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica l'identità visiva della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding completi. Integra il tuo logo, colori personalizzati e font per garantire che i tuoi video di mobilità del talento siano costantemente in linea con il marchio.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video, quindi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a qualsiasi piattaforma. Genera il tuo video di mobilità del talento di alta qualità e condividilo facilmente con i tuoi dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi i Dipendenti con Percorsi di Carriera

Motiva e ispira i dipendenti riguardo alle loro opportunità di carriera e percorsi di crescita all'interno dell'azienda utilizzando video AI coinvolgenti e personalizzati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i professionisti HR a creare video coinvolgenti sulla mobilità del talento?

HeyGen è un generatore di video AI che consente ai professionisti HR di creare facilmente video coinvolgenti sulla mobilità del talento. Sfrutta template personalizzabili, avatar AI coinvolgenti e generazione di voce fuori campo per articolare efficacemente i programmi di mobilità interna.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video online per le risorse di mobilità?

HeyGen semplifica il processo di creazione video con il suo generatore di testo in video, permettendoti di trasformare rapidamente gli script in video professionali. Include controlli di branding robusti, supporto per librerie multimediali e sottotitoli/caption automatici per garantire che le tue risorse di mobilità siano efficaci e accessibili.

Posso personalizzare l'aspetto e il branding dei miei video di sviluppo del talento con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda direttamente nei tuoi video di sviluppo del talento. Puoi anche scegliere tra una varietà di avatar AI coinvolgenti e template personalizzabili per mantenere un'identità di marca coerente.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la produzione di video di alta qualità?

HeyGen fornisce avatar AI coinvolgenti e generazione avanzata di voce fuori campo per produrre contenuti di livello professionale. Inoltre, puoi utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione per garantire che i tuoi video siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti.

