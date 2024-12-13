Crea Video di Coaching per il Talento che Producono Risultati

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione della conoscenza con video di coaching coinvolgenti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video formativo di 60 secondi per i membri del team esistenti, offrendo consigli pratici di coaching su una specifica abilità, con visual dinamici e uno stile audio istruttivo e incoraggiante, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità dal tuo script preparato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di coaching ispiratore di 30 secondi su misura per i manager di livello intermedio, concentrandoti sullo sviluppo della leadership e sulla promozione di una cultura di squadra positiva, mostrando un'estetica visiva vivace accompagnata da musica motivazionale, e costruito in modo efficiente utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per comunicare rapidamente i principi fondamentali per la ritenzione della conoscenza.
Prompt di Esempio 3
Crea un contenuto video informativo di 75 secondi per tutti i dipendenti, guidandoli attraverso il processo di preparazione alla revisione delle prestazioni annuali, presentando uno stile visivo chiaro e di supporto con informazioni facilmente digeribili, e generato direttamente dal tuo script utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen, arricchito con sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Coaching per il Talento

Produci rapidamente video di coaching per il talento professionali che coinvolgono i dipendenti e aumentano la ritenzione della conoscenza con le potenti funzionalità AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Definisci il contenuto del tuo coaching e prepara il tuo script. Utilizza la capacità di testo a video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo le tue parole scritte in dialoghi video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo talento sullo schermo. Questo elimina la necessità di riprese e rende semplice la creazione di video di coaching coerenti e di alta qualità.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Arricchisci il tuo video applicando l'identità visiva del tuo marchio. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori generando automaticamente sottotitoli all'interno di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di coaching per il talento rivedendo e apportando eventuali ultime modifiche. Poi, utilizza le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen per scaricare il tuo video nel formato ottimale per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Ispiratori per lo Sviluppo del Talento

Genera video motivazionali coinvolgenti che elevano e guidano i talenti nel loro percorso di sviluppo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di coaching per il talento coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di coaching per il talento coinvolgenti senza sforzo. Inserendo semplicemente il tuo script, puoi sfruttare gli avatar AI e le avanzate capacità di testo a video per trasformare il testo in contenuti video professionali, semplificando l'intero processo di produzione video.

HeyGen semplifica il processo di produzione video per i video formativi?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video formativi. La sua piattaforma intuitiva e gli strumenti potenziati dall'AI eliminano la necessità di riprese o talenti costosi davanti alla telecamera, migliorando l'efficienza complessiva del montaggio e del flusso di lavoro e rendendo accessibile la creazione di video aziendali.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i contenuti video aziendali in HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi contenuti video aziendali si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra modelli e scene professionali per mantenere una presenza di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video.

Come supportano le funzionalità di HeyGen la ritenzione della conoscenza nei video di coaching?

HeyGen migliora la ritenzione della conoscenza nei video di coaching attraverso funzionalità come sottotitoli automatici e generazione di voiceover, che migliorano l'accessibilità e la comprensione. Questi strumenti assicurano che i tuoi contenuti video siano efficaci, favorendo il coinvolgimento dei dipendenti e una ritenzione della conoscenza più efficace per i video formativi.

