Crea Video di Coaching per il Talento che Producono Risultati
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione della conoscenza con video di coaching coinvolgenti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Produci un video formativo di 60 secondi per i membri del team esistenti, offrendo consigli pratici di coaching su una specifica abilità, con visual dinamici e uno stile audio istruttivo e incoraggiante, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità dal tuo script preparato.
Sviluppa un video di coaching ispiratore di 30 secondi su misura per i manager di livello intermedio, concentrandoti sullo sviluppo della leadership e sulla promozione di una cultura di squadra positiva, mostrando un'estetica visiva vivace accompagnata da musica motivazionale, e costruito in modo efficiente utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per comunicare rapidamente i principi fondamentali per la ritenzione della conoscenza.
Crea un contenuto video informativo di 75 secondi per tutti i dipendenti, guidandoli attraverso il processo di preparazione alla revisione delle prestazioni annuali, presentando uno stile visivo chiaro e di supporto con informazioni facilmente digeribili, e generato direttamente dal tuo script utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen, arricchito con sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Programmi di Apprendimento con Video AI.
Produci rapidamente corsi di formazione e moduli di coaching di alta qualità per raggiungere un pubblico più ampio di talenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nel Coaching.
Sfrutta l'AI per creare video di coaching dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento dei discenti e migliorano la ritenzione della conoscenza.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di coaching per il talento coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare video di coaching per il talento coinvolgenti senza sforzo. Inserendo semplicemente il tuo script, puoi sfruttare gli avatar AI e le avanzate capacità di testo a video per trasformare il testo in contenuti video professionali, semplificando l'intero processo di produzione video.
HeyGen semplifica il processo di produzione video per i video formativi?
Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video formativi. La sua piattaforma intuitiva e gli strumenti potenziati dall'AI eliminano la necessità di riprese o talenti costosi davanti alla telecamera, migliorando l'efficienza complessiva del montaggio e del flusso di lavoro e rendendo accessibile la creazione di video aziendali.
Quali opzioni di branding sono disponibili per i contenuti video aziendali in HeyGen?
HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi contenuti video aziendali si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra modelli e scene professionali per mantenere una presenza di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video.
Come supportano le funzionalità di HeyGen la ritenzione della conoscenza nei video di coaching?
HeyGen migliora la ritenzione della conoscenza nei video di coaching attraverso funzionalità come sottotitoli automatici e generazione di voiceover, che migliorano l'accessibilità e la comprensione. Questi strumenti assicurano che i tuoi contenuti video siano efficaci, favorendo il coinvolgimento dei dipendenti e una ritenzione della conoscenza più efficace per i video formativi.