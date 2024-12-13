Crea Video di Rapporti di Sostenibilità con l'AI

Crea rapidamente video di sostenibilità altamente progettati con la nostra capacità di testo-a-video, trasformando i tuoi rapporti in narrazioni visive coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ESG di 45 secondi rivolto a investitori e partner commerciali, presentando visualizzazioni di dati cruciali con un'estetica pulita in stile infografico e un tono autorevole, migliorato dai modelli e scene di HeyGen per una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i follower sui social media e gli stakeholder interni, mostrando l'impegno della tua azienda per la sostenibilità attraverso lo storytelling visivo con immagini autentiche e calde e un avatar AI amichevole che trasmette i messaggi chiave, supportato dagli avatar AI di HeyGen per un branding coerente.
Prompt di Esempio 3
Crea una panoramica dinamica di 15 secondi del tuo rapporto di sostenibilità altamente progettato per un rapido consumo sui social media, con contenuti visivamente dinamici e veloci, testi in grassetto e musica vivace, ottimizzati per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Rapporti di Sostenibilità

Trasforma senza sforzo i tuoi rapporti di sostenibilità in video professionali e coinvolgenti che comunicano chiaramente i tuoi sforzi e impatti ESG.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il contenuto del tuo rapporto di sostenibilità o script in HeyGen. La nostra capacità di testo-a-video da script converte istantaneamente il tuo testo in una bozza di video modificabile, facendoti diventare un creatore di video di sostenibilità AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Dai vita al tuo rapporto scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi risultati. Seleziona il presentatore perfetto per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza nei tuoi video ESG.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo
Migliora la chiarezza e l'impatto del tuo video con una narrazione dal suono naturale. Utilizza la nostra funzione di generazione di voce fuori campo per creare audio coinvolgente che articola dati complessi e supporta lo storytelling visivo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto e preparalo per la distribuzione. Usa la nostra funzione di ridimensionamento e esportazioni per ottimizzare i tuoi rapporti di sostenibilità altamente progettati per varie piattaforme, garantendo la massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica l'Impatto della Sostenibilità

Ispira e informa gli stakeholder trasformando dati complessi di sostenibilità in video chiari e motivanti che mostrano il tuo impatto ambientale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare rapporti di sostenibilità altamente progettati con uno storytelling visivo coinvolgente?

HeyGen funge da potente motore creativo, permettendoti di trasformare dati complessi in video coinvolgenti per i tuoi rapporti di sostenibilità. Utilizza i nostri modelli personalizzabili e avatar AI per creare visuali altamente progettate che catturano il tuo pubblico attraverso uno storytelling visivo efficace.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video di sostenibilità AI per la nostra organizzazione?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di rapporti di sostenibilità utilizzando capacità avanzate di AI. La nostra piattaforma di testo-a-video e la generazione di voce fuori campo realistica semplificano la produzione di video ESG professionali dai tuoi contenuti esistenti.

HeyGen consente la personalizzazione per garantire che i nostri video di sostenibilità siano in linea con l'identità del marchio?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di sostenibilità, inclusi i video ESG, si allineino perfettamente con l'identità aziendale. Integra facilmente il tuo logo, i colori del marchio e le risorse per produrre video di sostenibilità personalizzabili che risuonano con il tuo pubblico.

Come aiuta HeyGen nella produzione di video coinvolgenti per rapporti ambientali e social media?

Le caratteristiche innovative di HeyGen ti permettono di produrre video coinvolgenti che comunicano efficacemente i tuoi rapporti ambientali e sono pronti per i contenuti sui social media. Con avatar AI e scene dinamiche, puoi presentare visualizzazioni di dati e messaggi chiave in un formato accattivante.

