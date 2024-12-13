Crea Video Modello di Supporto e Migliora il Servizio Clienti

Aumenta l'efficienza del servizio clienti con video di supporto coinvolgenti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 60 secondi rivolto ai Product Manager e agli Specialisti del Supporto Tecnico, illustrando il processo di costruzione di una base di conoscenza video completa. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e passo-passo, rendendo i temi complessi facili da digerire, accompagnato da un avatar AI amichevole che guida lo spettatore. Mostra come i diversi avatar AI di HeyGen possano personalizzare l'esperienza di apprendimento, trasformando i contenuti video generici in una risorsa dinamica per gli utenti in cerca di soluzioni rapide.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding di 30 secondi rivolto ai nuovi clienti e ai Customer Success Manager, offrendo un'introduzione calda e invitante alle caratteristiche principali di un prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e incoraggiante, con una voce fuori campo chiara e calma che guida lo spettatore attraverso la configurazione iniziale. Questo prompt enfatizza l'uso della sofisticata generazione di Voiceover di HeyGen per garantire un'esperienza coerente e accogliente, rendendo memorabile la prima interazione e riducendo l'abbandono precoce.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di risoluzione dei problemi di 50 secondi per gli utenti finali, risolvendo rapidamente un problema comune del prodotto attraverso una narrazione concisa, diretta e orientata alla soluzione. La presentazione visiva dovrebbe essere semplice e altamente focalizzata sul problema in questione, con l'audio chiaro e preciso. Sottolinea come i sottotitoli automatici di HeyGen migliorino l'accessibilità per tutti gli utenti, garantendo che le informazioni critiche dei video FAQ siano comprese indipendentemente dall'ambiente sonoro o dalle barriere linguistiche.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Modello di Supporto

Ottimizza il servizio clienti e potenzia i tuoi utenti con video modello di supporto chiari e coinvolgenti. Usa HeyGen per trasformare rapidamente informazioni complesse in guide visive accessibili.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Scrivi il Tuo Script
Scegli da una libreria di modelli professionali e scene ottimizzate per video di supporto, o componi il tuo script per articolare chiaramente il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Media
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo un avatar AI per presentare il tuo video di supporto. Integra immagini, video o registrazioni dello schermo pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
3
Step 3
Applica Voiceover e Branding
Genera audio naturale per il tuo script utilizzando la generazione avanzata di voiceover. Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Supporto di Alta Qualità
Finalizza il tuo video rivedendo tutti gli elementi, quindi esportalo nel formato desiderato per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Problemi di Supporto Complessi

Semplifica facilmente guide di risoluzione dei problemi intricate e spiegazioni di prodotto in contenuti video chiari e digeribili per una risoluzione più rapida dei problemi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di supporto clienti coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di supporto clienti professionali senza sforzo. Utilizzando avatar AI avanzati e un'interfaccia semplice per trasformare il testo in video, puoi trasformare rapidamente ed efficacemente i tuoi script di supporto in guide visive coinvolgenti.

Posso generare rapidamente una base di conoscenza video con HeyGen?

Sì, la piattaforma intuitiva di HeyGen e i suoi ampi modelli video consentono la rapida produzione di una base di conoscenza video completa. Questo semplifica la creazione di video essenziali su come fare e di risoluzione dei problemi, rendendo le informazioni più accessibili per i tuoi clienti.

Come personalizza HeyGen i video di formazione per il servizio clienti?

HeyGen ti permette di creare video di formazione per il servizio clienti personalizzati utilizzando una gamma diversificata di presentatori AI e voiceover AI realistici. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione siano altamente coinvolgenti e risuonino efficacemente con il tuo team, migliorando la loro esperienza di apprendimento.

Quali tipi di video modello di supporto posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video modello di supporto, inclusi video di onboarding dettagliati, video esplicativi di prodotto chiari e video FAQ dinamici. Tutti i video possono essere migliorati con funzionalità come sottotitoli e controlli di branding per un impatto e un'accessibilità massimi.

