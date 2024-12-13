Come creare video per la base di conoscenza che coinvolgono
Riduci significativamente i costi di supporto sfruttando la funzione Text-to-video di HeyGen per produrre rapidamente video coinvolgenti per la base di conoscenza.
Crea un video esplicativo di 60 secondi progettato per utenti esistenti, scomponendo una funzionalità complessa o risolvendo una domanda frequente per migliorare la 'memoria delle conoscenze'. Utilizza un'estetica visiva professionale con grafica informativa e un avatar AI calmo e autorevole che presenta le informazioni, garantendo chiarezza con sottotitoli generati automaticamente da HeyGen per l'accessibilità. L'obiettivo è fornire supporto completo per utenti intermedi.
Produci un dinamico video di 30 secondi 'guidato dall'AI' che annuncia un recente aggiornamento del prodotto o il rilascio di una nuova funzionalità, rivolto a tutti gli utenti per incentivare l'adozione delle funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e coinvolgente, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e incorporando supporti visivi della libreria multimediale/stock. Questo prompt si concentra sulla generazione di entusiasmo e sulla dimostrazione del valore delle nuove funzionalità.
Crea un video di formazione di 50 secondi che offra 'video tutorial' sulle migliori pratiche per ottimizzare l'uso di un modulo specifico del prodotto, destinato a utenti esperti in cerca di consigli avanzati. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, possibilmente con registrazioni dello schermo, e l'audio dovrebbe consistere in una narrazione da testo a video sicura. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il video sia perfettamente formattato per varie piattaforme di base di conoscenza.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la memoria della formazione con l'AI.
Fornisci video di formazione chiari e coinvolgenti potenziati dall'AI che aumentano la comprensione degli utenti e la memoria delle conoscenze per il supporto self-service.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Scala rapidamente la tua base di conoscenza creando numerosi video tutorial, rendendo le informazioni complesse accessibili a un pubblico più ampio e globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video per la base di conoscenza?
HeyGen consente alle aziende di creare in modo efficiente video di alta qualità per la base di conoscenza sfruttando la tecnologia AI-driven. Questo riduce significativamente i tempi e i costi di produzione, migliorando il coinvolgimento dei clienti e promuovendo il supporto self-service.
Qual è il ruolo degli Avatar AI nella produzione di video tutorial con HeyGen?
Gli Avatar AI di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video tutorial e di formazione. Combinati con una voce narrante AI avanzata, offrono spiegazioni chiare e coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e contenuti multilingue per i video di formazione?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità visiva della tua azienda. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli multilingue, espandendo la portata dell'educazione dei clienti a livello globale.
HeyGen può trasformare testi o script esistenti in video esplicativi coinvolgenti?
HeyGen trasforma i tuoi contenuti scritti e script video in video esplicativi dinamici senza sforzo. Basta inserire il tuo testo e la piattaforma AI-driven di HeyGen genererà visuali e voci narranti accattivanti, perfetti per dimostrare processi di come fare.