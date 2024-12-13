Come creare video per la base di conoscenza che coinvolgono

Riduci significativamente i costi di supporto sfruttando la funzione Text-to-video di HeyGen per produrre rapidamente video coinvolgenti per la base di conoscenza.

522/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 60 secondi progettato per utenti esistenti, scomponendo una funzionalità complessa o risolvendo una domanda frequente per migliorare la 'memoria delle conoscenze'. Utilizza un'estetica visiva professionale con grafica informativa e un avatar AI calmo e autorevole che presenta le informazioni, garantendo chiarezza con sottotitoli generati automaticamente da HeyGen per l'accessibilità. L'obiettivo è fornire supporto completo per utenti intermedi.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico video di 30 secondi 'guidato dall'AI' che annuncia un recente aggiornamento del prodotto o il rilascio di una nuova funzionalità, rivolto a tutti gli utenti per incentivare l'adozione delle funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e coinvolgente, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e incorporando supporti visivi della libreria multimediale/stock. Questo prompt si concentra sulla generazione di entusiasmo e sulla dimostrazione del valore delle nuove funzionalità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione di 50 secondi che offra 'video tutorial' sulle migliori pratiche per ottimizzare l'uso di un modulo specifico del prodotto, destinato a utenti esperti in cerca di consigli avanzati. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, possibilmente con registrazioni dello schermo, e l'audio dovrebbe consistere in una narrazione da testo a video sicura. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il video sia perfettamente formattato per varie piattaforme di base di conoscenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per la Base di Conoscenza

Dai potere ai tuoi clienti con video tutorial coinvolgenti che chiariscono processi complessi, migliorano la memoria delle conoscenze e semplificano le operazioni di supporto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Definisci il contenuto della tua base di conoscenza e scrivi uno script chiaro e conciso. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen per convertire rapidamente il tuo testo in una narrazione visiva.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore e Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. La selezione di avatar AI aumenta il coinvolgimento e garantisce una consegna coerente per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Rafforza la coerenza e l'impatto del marchio applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori). Questo assicura che i tuoi video per la base di conoscenza siano in linea con l'identità complessiva del tuo marchio, favorendo il coinvolgimento dei clienti.
4
Step 4
Esporta e Pubblica il Tuo Video
Genera il tuo video di alta qualità nel formato e rapporto d'aspetto desiderati utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Pubblicalo nella tua base di conoscenza per fornire supporto self-service accessibile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti complessi e migliora l'educazione dei clienti

.

Semplifica argomenti e procedure complesse in spiegazioni video facilmente digeribili, migliorando l'educazione dei clienti e riducendo la necessità di supporto diretto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per la base di conoscenza?

HeyGen consente alle aziende di creare in modo efficiente video di alta qualità per la base di conoscenza sfruttando la tecnologia AI-driven. Questo riduce significativamente i tempi e i costi di produzione, migliorando il coinvolgimento dei clienti e promuovendo il supporto self-service.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nella produzione di video tutorial con HeyGen?

Gli Avatar AI di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video tutorial e di formazione. Combinati con una voce narrante AI avanzata, offrono spiegazioni chiare e coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e contenuti multilingue per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità visiva della tua azienda. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli multilingue, espandendo la portata dell'educazione dei clienti a livello globale.

HeyGen può trasformare testi o script esistenti in video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen trasforma i tuoi contenuti scritti e script video in video esplicativi dinamici senza sforzo. Basta inserire il tuo testo e la piattaforma AI-driven di HeyGen genererà visuali e voci narranti accattivanti, perfetti per dimostrare processi di come fare.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo