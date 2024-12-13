Crea Video di Orientamento Coinvolgenti per Nuovi Studenti

Crea esperienze di benvenuto professionali e coinvolgenti per i nuovi studenti, migliorando la qualità della produzione con il facile testo-a-video di HeyGen da copione.

357/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai potenziali membri che stanno considerando un gruppo di supporto virtuale, delineando chiaramente la logistica della partecipazione e i benefici utilizzando un copione conciso e immagini dinamiche, consegnato con una voce narrante incoraggiante generata da HeyGen, mantenendo uno stile professionale e informativo.
Prompt di Esempio 2
Produci una raccolta di 30 secondi di testimonianze di membri impattanti per un orientamento al gruppo di supporto, rivolto a individui esitanti a unirsi, con voci autentiche e immagini confortanti di alta qualità, arricchite da sottotitoli automatici di HeyGen per massima accessibilità e risonanza emotiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i facilitatori, guidandoli attraverso il processo di pianificazione dei video di orientamento per creare introduzioni visivamente coinvolgenti per i loro gruppi di supporto, dimostrando come adattare facilmente i modelli e le scene di HeyGen da un copione chiaro per costruire un'esperienza di onboarding coinvolgente passo dopo passo con una voce accattivante.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento per Gruppi di Supporto

Guida senza sforzo i nuovi membri con video di orientamento per gruppi di supporto coinvolgenti e informativi che promuovono un senso di appartenenza e prontezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Orientamento
Delinea le informazioni chiave per i tuoi nuovi studenti e struttura il tuo messaggio per una consegna efficace. Utilizza il testo-a-video di HeyGen da copione per trasformare senza sforzo i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli Immagini Coinvolgenti
Seleziona immagini dinamiche dalla libreria multimediale/stock di HeyGen o carica le tue per migliorare il tuo video, rendendolo visivamente accattivante e impattante.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Migliora i tuoi video di orientamento applicando tocchi professionali utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori), assicurando un aspetto coerente e riconoscibile per il tuo gruppo di supporto.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi orientamenti virtuali esportando il tuo video di alta qualità utilizzando le funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo pronto per la condivisione su piattaforme per raggiungere nuovi membri.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi i Contenuti di Orientamento

.

Produci efficacemente una gamma più ampia di materiali di orientamento per accogliere efficacemente più nuovi membri del gruppo di supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento dinamici per i nuovi studenti?

HeyGen consente alle istituzioni di istruzione superiore di produrre video di orientamento per studenti visivamente coinvolgenti senza sforzo. Utilizzando avatar AI e testo-a-video da copione, puoi trasformare i tuoi messaggi di benvenuto in contenuti coinvolgenti rapidamente, ideale per orientamenti virtuali.

Quali caratteristiche offre HeyGen per il branding e la qualità della produzione nei video di orientamento per studenti?

HeyGen garantisce alta qualità di produzione con ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua istituzione senza soluzione di continuità. La nostra robusta libreria multimediale e i modelli personalizzabili offrono immagini dinamiche per tour del campus e testimonianze di studenti, rendendo i tuoi video di orientamento visivamente accattivanti.

HeyGen può aiutare a rendere i video di orientamento per nuovi studenti più accessibili a un pubblico diversificato?

Assolutamente. HeyGen supporta l'accessibilità offrendo una facile generazione di voiceover in più lingue e sottotitoli automatici. Puoi anche esportare i tuoi video di orientamento in vari formati di aspetto, assicurando che il tuo messaggio raggiunga i nuovi studenti su qualsiasi piattaforma o dispositivo.

Come supporta HeyGen la pianificazione creativa e la scrittura di copioni per video di orientamento coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo creativo permettendoti di convertire facilmente il tuo copione in un video professionale utilizzando avatar AI e modelli predefiniti. Questo semplifica la pianificazione dei video di orientamento, permettendoti di concentrarti sui contenuti che contano, che si tratti di consulenza accademica o supporto per la salute mentale per i nuovi studenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo