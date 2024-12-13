Crea Video di Rifornimento con l'AI

Automatizza gli aggiornamenti dell'inventario e aumenta l'efficienza operativa. Genera rapidamente video coinvolgenti di rifornimento da script con il Text-to-video guidato dall'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di annuncio conciso di 45 secondi rivolto ai responsabili delle operazioni e ai team leader per introdurre il nuovo sistema di aggiornamenti automatici dell'inventario, sottolineando il suo impatto sull'efficienza operativa. Il video dovrebbe presentare transizioni dinamiche e grafica pulita e basata sui dati, con musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo chiara e autorevole. Crea questo messaggio d'impatto in modo efficiente sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video dal copione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale raffinato di 30 secondi rivolto a partner esterni, clienti chiave e stakeholder, mostrando i nostri avanzati processi della catena di approvvigionamento e come contribuiscono a una soddisfazione superiore del cliente. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e professionale, con riprese di alta qualità delle operazioni logistiche e tour delle strutture, accompagnato da una voce sicura e rassicurante. Assicurati la massima accessibilità per un pubblico globale utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere efficacemente i messaggi chiave.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione mirato di 50 secondi per i team di approvvigionamento e gli analisti della catena di approvvigionamento, dettagliando una strategia di rifornimento ottimizzata all'interno dei flussi di lavoro di approvvigionamento esistenti. Il design visivo dovrebbe essere educativo e preciso, incorporando diagrammi chiari e diagrammi di flusso per illustrare i nuovi passaggi, con una voce fuori campo calma e informativa. Semplifica il processo di creazione iniziando con i modelli e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il contenuto istruttivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Rifornimento

Sfrutta soluzioni video guidate dall'AI per produrre contenuti di rifornimento chiari ed efficaci, semplificando la gestione dell'inventario e migliorando i processi della catena di approvvigionamento con facilità.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia selezionando tra una varietà di `Modelli & scene` progettati per contenuti istruttivi. Questo fornisce una base strutturata per il tuo contenuto, aiutandoti a creare video di rifornimento in modo efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Media
Migliora il tuo video scegliendo tra una gamma diversificata di `avatar AI` per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar AI trasmetteranno il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Utilizza la `Generazione di voce fuori campo` per narrare il tuo contenuto in più lingue, assicurando che il tuo messaggio sia comunicato chiaramente con un attore vocale AI professionale.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta il Tuo Video
Incorpora il branding della tua azienda, quindi utilizza il `Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni` per ottimizzare il tuo video per qualsiasi piattaforma. Distribuisci i tuoi video professionali per migliorare i tuoi programmi di formazione e ottenere una maggiore coerenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Aggiornamento Operativo Rapido

Genera rapidamente video chiari e informativi per aggiornamenti urgenti della catena di approvvigionamento o annunci di nuovi protocolli di rifornimento, garantendo una comunicazione tempestiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei nostri video di rifornimento?

HeyGen sfrutta soluzioni video guidate dall'AI per semplificare la creazione di video di rifornimento coinvolgenti. Con la nostra piattaforma intuitiva, puoi generare rapidamente video professionali da testo, utilizzando modelli per ottimizzare l'intero processo e migliorare l'efficienza operativa.

Qual è il ruolo degli avatar AI e degli attori vocali nei video di gestione dell'inventario?

Gli avatar AI e gli attori vocali AI di HeyGen forniscono una presenza coerente e coinvolgente per i tuoi video di gestione dell'inventario e dei processi della catena di approvvigionamento. Assicurano una comunicazione chiara degli aggiornamenti automatici dell'inventario, rendendo le informazioni complesse più accessibili e coinvolgenti per il tuo pubblico.

HeyGen può supportare aggiornamenti automatici dell'inventario e programmi di formazione?

Assolutamente. Il Generatore di Testo in Video Gratuito di HeyGen consente la rapida creazione di video per aggiornamenti automatici dell'inventario e programmi di formazione. Puoi facilmente produrre contenuti informativi per mantenere flussi di lavoro di approvvigionamento senza intoppi e migliorare l'efficienza operativa complessiva all'interno della tua catena di approvvigionamento.

Come contribuisce HeyGen a una migliore soddisfazione del cliente nelle operazioni della catena di approvvigionamento?

Consentendo la rapida produzione di video di rifornimento di alta qualità e materiali di formazione, HeyGen aiuta a garantire una comunicazione coerente riguardo ai processi di inventario e della catena di approvvigionamento. Questa chiarezza ed efficienza portano a una migliore soddisfazione del cliente, rendendo le informazioni vitali accessibili e comprensibili.

