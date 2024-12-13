Crea Video di Formazione per Fornitori con l'Efficienza dell'AI

Produci rapidamente video di formazione per fornitori coinvolgenti, di alta qualità e accessibili utilizzando avatar AI avanzati per dare vita ai tuoi contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi sui video di formazione sulla diversità dei fornitori, rivolto a tutti i fornitori attuali e potenziali per promuovere un ecosistema di approvvigionamento inclusivo. Lo stile visivo dovrebbe essere di supporto e informativo, utilizzando immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock, mostrando in modo prominente sottotitoli/didascalie per garantire una formazione accessibile a un pubblico globale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per la formazione dei fornitori, che funge da guida visiva rapida per i fornitori esistenti sugli aggiornamenti dei nuovi processi. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo istruttivo e passo-passo, sfruttando il testo in video da script per una creazione di contenuti efficiente e utilizzando modelli e scene variate per mantenere il pubblico coinvolto e informato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di alta qualità di 45 secondi guidato dall'AI che mostra i vantaggi della collaborazione semplificata per fornitori avanzati e formatori interni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed elegante, con un avatar AI autorevole per trasmettere informazioni complesse con un alto valore di produzione, facilmente adattabile per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per Fornitori

Produci senza sforzo video di formazione per fornitori professionali e coinvolgenti utilizzando le capacità AI di HeyGen, assicurando che i tuoi fornitori ricevano istruzioni di alta qualità e accessibili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione nell'editor di testo in video di HeyGen. Questa funzionalità trasforma rapidamente il tuo testo in una guida visiva, perfetta per la formazione dei fornitori.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per presentare i tuoi contenuti, creando un video professionale e coinvolgente che si connette con i tuoi fornitori.
3
Step 3
Genera Sottotitoli e Voiceover
Migliora i tuoi video di formazione utilizzando il Generatore di Sottotitoli AI di HeyGen per aggiungere automaticamente sottotitoli, assicurando che i tuoi contenuti siano accessibili e facilmente comprensibili da tutti i fornitori diversi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza i tuoi contenuti di alta qualità sfruttando i controlli di branding di HeyGen per aggiungere il tuo logo e i tuoi colori, quindi esporta i tuoi video guidati dall'AI per una distribuzione senza soluzione di continuità ai tuoi fornitori.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Linee Guida Complesse per i Fornitori

Trasforma politiche e procedure complesse dei fornitori in guide visive chiare e guidate dall'AI, garantendo una facile comprensione e adesione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione per fornitori coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione per fornitori coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI avanzati e una piattaforma di testo in video. Questo permette la produzione di contenuti di alta qualità che comunicano efficacemente informazioni importanti ai tuoi fornitori.

Cosa rende HeyGen ideale per la creazione rapida di video per la formazione dei fornitori?

HeyGen semplifica il processo di produzione video, consentendo la creazione rapida di video da script utilizzando un Attore Vocale AI e funzionalità di testo in video. Puoi generare rapidamente video di formazione professionali, completi di Generatore di Sottotitoli AI, risparmiando tempo e risorse significativi.

HeyGen può supportare lo sviluppo di video di formazione sulla diversità dei fornitori accessibili?

Assolutamente, HeyGen è ben adatto a creare video di formazione sulla diversità dei fornitori che siano sia impattanti che accessibili. Le sue funzionalità di creazione video multilingue assicurano che i tuoi messaggi vitali raggiungano efficacemente fornitori diversi, promuovendo un programma più inclusivo.

Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio nei video di formazione?

HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video di formazione. Utilizza modelli e scene professionali per fornire una guida visiva raffinata che si allinea con l'estetica della tua azienda.

