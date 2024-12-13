Crea Video sulla Diversità dei Fornitori Facilmente con l'AI

Potenzia il tuo programma e racconta storie avvincenti con video coinvolgenti realizzati utilizzando potenti avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video narrativo di 60 secondi rivolto a team interni e professionisti degli acquisti, presentando storie di diversità dei fornitori di grande impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere basato su testimonianze ed empatico, utilizzando esempi reali e sovrapposizioni di testo chiare. Sfrutta la funzione di HeyGen Text-to-video da script e Sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e risonanza emotiva in un ambiente aziendale inclusivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi per la leadership esecutiva e gli investitori, illustrando come la nostra solida strategia di diversità dei fornitori fornisca un vantaggio competitivo significativo. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati e audace, incorporando grafica sorprendente con una voce sicura e autorevole. Utilizza i Modelli & scene di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per creare una presentazione raffinata e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di benvenuto di 50 secondi per il pubblico e potenziali fornitori diversificati, introducendo il nostro programma di diversità dei fornitori come componente fondamentale della nostra responsabilità sociale d'impresa. Visivamente, punta a un'estetica incentrata sulla comunità e coinvolgente con una rappresentazione diversificata, supportata da un tono caldo e accogliente. Incorpora la libreria multimediale/stock di HeyGen e gli avatar AI per illustrare l'ampiezza del nostro approccio inclusivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulla Diversità dei Fornitori

Eleva il tuo programma di diversità dei fornitori con video coinvolgenti, potenziati dall'AI. Crea facilmente storie avvincenti per mostrare il tuo impegno verso fornitori diversificati e crescita inclusiva.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione
Delinea i messaggi chiave e le storie per le tue iniziative di diversità dei fornitori. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasformare i tuoi contenuti scritti in narrazioni visive coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Personalizza il loro aspetto per connetterti autenticamente con il tuo pubblico e mettere in evidenza fornitori diversificati.
3
Step 3
Aggiungi Chiarezza e Portata
Assicurati che il tuo video sia universalmente compreso. Aggiungi facilmente sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio con il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza i tuoi contenuti di alta qualità con controlli di branding, incorporando il tuo logo e i tuoi colori. Esporta i tuoi video coinvolgenti in vari rapporti d'aspetto, pronti per la distribuzione su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi le Iniziative di Diversità dei Fornitori sui Social Media

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per i social media per amplificare il tuo messaggio di diversità dei fornitori e raggiungere un pubblico più ampio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sulla diversità dei fornitori?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video sulla diversità dei fornitori in modo efficiente utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Questo ti permette di produrre contenuti di alta qualità che comunicano efficacemente gli obiettivi e le iniziative del tuo programma di diversità dei fornitori.

Quali tipi di contenuti sulla diversità dei fornitori possono essere prodotti con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video sulla diversità dei fornitori, inclusi moduli di formazione, panoramiche del programma e storie di successo dei fornitori. Sfrutta i modelli video e il branding personalizzato per garantire che i tuoi contenuti siano in linea con la tua strategia di diversità dei fornitori.

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento delle iniziative di diversità dei fornitori?

HeyGen aumenta il coinvolgimento trasformando gli script in video dinamici e coinvolgenti con voiceover AI realistici e avatar AI. Questo rende argomenti complessi come le iniziative di diversità dei fornitori più accessibili e memorabili per tutti gli stakeholder.

HeyGen può supportare la comunicazione multilingue per fornitori diversificati?

Sì, HeyGen facilita la comunicazione multilingue offrendo voiceover multilingue e sottotitoli/didascalie automatici. Questo assicura che i messaggi del tuo programma di diversità dei fornitori siano accessibili a tutti i fornitori diversificati a livello globale, rafforzando la tua catena di fornitura inclusiva.

