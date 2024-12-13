Crea Video di Formazione sulla Diversità dei Fornitori con AI

Trasforma la tua catena di fornitura inclusiva con video di formazione coinvolgenti e di qualità professionale alimentati da avatar AI.

Sviluppa un video motivazionale di 90 secondi rivolto ai manager della catena di fornitura esistenti, illustrando i vantaggi convincenti di coinvolgere fornitori diversi. Impiega uno stile visivo dinamico e positivo, sfruttando modelli e scene personalizzabili per mostrare esempi reali e trasformare un copione in una presentazione coinvolgente utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen, rafforzando il valore dei programmi di diversità dei fornitori.
Crea un video istruttivo di 2 minuti per tutti i dipendenti coinvolti negli acquisti, offrendo una guida pratica su come formarsi efficacemente sulle politiche di diversità dei fornitori. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo, incorporando media di stock rilevanti dalla libreria multimediale per illustrare i concetti e garantendo l'accessibilità per tutti gli spettatori con sottotitoli/caption automatici.
Progetta un video di annuncio aziendale di 45 secondi per gli stakeholder aziendali, dettagliando il lancio di nuovi programmi di diversità dei fornitori. Mantieni uno stile visivo ispirante ma informativo, utilizzando una generazione di voiceover di alta qualità per trasmettere i messaggi chiave, e assicurati che il video sia adattabile a varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per promuovere un ambiente aziendale inclusivo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sulla Diversità dei Fornitori

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti e professionali sulla diversità dei fornitori con AI per educare il tuo team e promuovere una catena di fornitura inclusiva.

Crea il Tuo Copione
Sviluppa un copione completo che delinei le tue politiche di diversità dei fornitori e gli obiettivi di formazione. Sfrutta la nostra funzione intuitiva di testo-a-video per generare automaticamente i tuoi contenuti video.
Seleziona Avatar e Voci AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e narrare la tua formazione. Aumenta il coinvolgimento con voiceover AI di alta qualità che risuonano con il tuo pubblico.
Personalizza e Brandizza i Tuoi Contenuti
Incorpora il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza. Usa i nostri controlli di branding per creare video di qualità professionale che si allineano con l'identità della tua organizzazione.
Esporta e Distribuisci
Assicurati l'accessibilità utilizzando la generazione automatica di sottotitoli per i tuoi video di formazione. Poi, esporta la tua formazione completa sulla diversità dei fornitori per condividerla con la tua organizzazione.

Promuovi le Iniziative di Diversità

Ispira azione e impegno verso i programmi di diversità dei fornitori attraverso potenti video motivazionali generati da AI.

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione sulla diversità dei fornitori di qualità professionale utilizzando avatar AI e voiceover AI realistici da testo, semplificando notevolmente la produzione di contenuti per il tuo programma di diversità dei fornitori.

HeyGen offre modelli personalizzabili, generazione automatica di sottotitoli e creazione di video multilingue, garantendo che i tuoi contenuti di formazione sulla diversità dei fornitori siano coinvolgenti e accessibili a un pubblico globale, promuovendo efficacemente la diversità e l'inclusione.

Assolutamente. HeyGen consente alle organizzazioni di lanciare e supportare il loro programma di diversità dei fornitori creando facilmente video guidati da AI per formarsi sulle politiche di diversità dei fornitori e coinvolgere fornitori diversi con messaggi coerenti e brandizzati.

Sì, HeyGen rende semplice sviluppare contenuti inclusivi per una catena di fornitura inclusiva. Con capacità intuitive di testo-a-video, avatar AI e sottotitoli/caption automatici, puoi assicurarti che i tuoi messaggi di diversità dei fornitori risuonino ampiamente.

