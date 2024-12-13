Crea Video di Supporto per Studenti che Coinvolgono ed Educano

Progetta video professionali, brevi e coinvolgenti per l'apprendimento online con una conversione testo-video senza soluzione di continuità.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi per studenti delle scuole superiori, offrendo un rapido e coinvolgente consiglio di studio con un tono amichevole e vivace e un avatar AI diversificato. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/didascalie per creare video di supporto per studenti che risuonino con tutti i discenti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video vivace di 30 secondi specificamente per studenti K-12, ispirandoli a realizzare i propri progetti con uno stile audio giocoso e incoraggiante e visuali dinamiche. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per avviare la creazione del tuo video, rendendo il processo di produzione di video auto-realizzati divertente e semplice.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 15 secondi per studenti online di tutte le età, fornendo un annuncio cruciale o un rapido aggiornamento con visuali pulite e dirette e una voce narrante chiara. Ottimizza per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurandoti che i tuoi video per studenti siano sempre perfettamente formattati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Supporto per Studenti

Dai potere ai tuoi studenti con video istruttivi coinvolgenti, accessibili e di alta qualità. Progetta facilmente contenuti accattivanti che migliorano l'apprendimento online e potenziano la comprensione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando dalla libreria di modelli video professionali o costruisci il tuo video istruttivo da zero utilizzando il nostro editor di scene intuitivo. Questo semplifica la creazione del tuo video.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto Educativo
Trasforma i tuoi script scritti in visuali accattivanti utilizzando la nostra funzione di conversione testo-video da script. Trasmetti chiaramente le informazioni ai tuoi studenti con l'efficienza dell'AI.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni ai Visuali
Personalizza i tuoi video di supporto per studenti con controlli di branding per allinearti all'aspetto della tua istituzione. Integra il tuo logo e i tuoi colori per creare un'esperienza di apprendimento coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza il tuo contenuto istruttivo aggiungendo sottotitoli/didascalie per l'accessibilità. Poi, esporta i tuoi video completati, pronti per qualsiasi piattaforma di apprendimento online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Contenuti di Supporto

.

Produci rapidamente video coinvolgenti e clip brevi per i social media, fornendo supporto e aggiornamenti tempestivi agli studenti in modo efficace ed efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video educativi per studenti?

HeyGen è un creatore di video educativi intuitivo che semplifica la creazione di video permettendoti di trasformare il testo in video istruttivi coinvolgenti con avatar AI e narrazioni automatiche, rendendo facile produrre contenuti di alta qualità senza editing complesso.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare il coinvolgimento degli studenti nell'apprendimento online?

HeyGen offre funzionalità dinamiche come avatar AI personalizzabili, conversione testo-video e modelli vivaci per progettare video che catturano l'attenzione, migliorando così il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze negli ambienti di apprendimento online.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video auto-realizzati o video tutorial specifici per il supporto?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per generare video auto-realizzati, inclusi chiari video tutorial per il supporto agli studenti, sfruttando le sue robuste capacità di conversione testo-video e i suoi modelli diversificati per creare istruzioni visive concise e d'impatto.

Come assicura HeyGen un aspetto professionale per i video istruttivi?

HeyGen assicura che i tuoi video istruttivi mantengano un aspetto professionale attraverso funzionalità come controlli di branding per loghi e colori, una ricca libreria multimediale e avatar AI di alta qualità, permettendoti di personalizzare efficacemente i contenuti video per i tuoi studenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo