Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 90 secondi progettato per studenti delle scuole medie, i loro insegnanti e genitori, per spiegare le comuni sfide della salute mentale come l'ansia o la pressione accademica. Questo video esplicativo utilizzerà la funzione di testo-a-video da script per garantire chiarezza e precisione, presentato con infografiche chiare e semplici animazioni, completato da sottotitoli/caption comprensivi per accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 2
Produci un coinvolgente pezzo di narrazione visiva di 45 secondi rivolto agli studenti delle scuole superiori, illustrando strategie efficaci di auto-cura. Il video dovrebbe sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per rappresentare scenari relazionabili, accompagnato da una voce incoraggiante per promuovere il benessere sociale ed emotivo tra gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione conciso di 30 secondi per insegnanti e professionisti scolastici, offrendo rapide intuizioni per identificare i primi segni di disagio mentale degli studenti. Questo video professionale sarà costruito in modo efficiente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per fornire informazioni chiave in modo chiaro, formattato con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni adatte a varie piattaforme scolastiche interne, migliorando la consapevolezza della salute mentale tra il personale.
Come Creare Video di Formazione sulla Salute Mentale degli Studenti

Potenzia gli studenti K-12 con video animati coinvolgenti sulla salute mentale utilizzando strumenti AI intuitivi, promuovendo la consapevolezza essenziale del benessere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo messaggio principale per la consapevolezza della salute mentale degli studenti. Poi, utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente la bozza iniziale del tuo video di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per presentare i tuoi video animati sulla salute mentale. Un presentatore professionale aiuta a coinvolgere visivamente gli studenti e a trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli per l'Inclusività
Assicurati che i tuoi video educativi siano accessibili a tutti gli studenti generando automaticamente sottotitoli/caption accurati. Questo supporta la comprensione e migliora la comunicazione del benessere mentale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi video brevi ed esportali in vari rapporti d'aspetto per una visione ottimale su qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente le tue risorse di salute mentale di impatto tra scuole e comunità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il coinvolgimento nella formazione sulla salute mentale

Aumenta il coinvolgimento degli studenti e migliora la ritenzione dell'apprendimento per i programmi di formazione sulla salute mentale utilizzando video potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di formazione sulla salute mentale degli studenti?

HeyGen consente a scuole ed educatori di creare facilmente video di formazione sulla salute mentale degli studenti utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Puoi trasformare script in video educativi coinvolgenti, promuovendo il benessere mentale tra gli studenti con narrazione visiva.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di video animati sulla salute mentale per gli studenti?

I video animati sulla salute mentale realizzati con HeyGen catturano l'attenzione degli studenti e spiegano concetti astratti in modo efficace, rendendo argomenti come il benessere sociale ed emotivo più accessibili. Questi video esplicativi coinvolgenti possono migliorare significativamente la consapevolezza e la ritenzione della salute mentale per gli studenti.

Gli educatori possono personalizzare i video sulla salute mentale K-12 con HeyGen?

Sì, HeyGen consente agli educatori di personalizzare completamente i video sulla salute mentale degli studenti K-12 sfruttando modelli di marca, una libreria multimediale completa e avatar AI personalizzati. Questo assicura che il contenuto sia rilevante e risuoni con gli studenti, promuovendo un'educazione efficace alla salute mentale.

HeyGen supporta le funzionalità di accessibilità per i video educativi sul benessere mentale?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption accurati per tutti i video educativi, garantendo che il contenuto sul benessere mentale degli studenti sia accessibile a tutti gli studenti. Questo impegno per l'accessibilità migliora la portata e l'impatto delle tue campagne di consapevolezza sulla salute mentale per gli studenti.

