Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Impara a assemblare un nuovo allenamento di forza utilizzando un video fluido di 90 secondi progettato per proprietari di palestre ed educatori di fitness online. Il video combinerà visivamente esercizi di forza esistenti da una libreria multimediale con contenuti collegati esternamente, mantenendo uno stile visivo dinamico e motivante, migliorato dalla ridimensionamento del rapporto d'aspetto e dalle esportazioni di HeyGen per la consegna su più piattaforme.
Questo tutorial di 45 secondi, rivolto a sviluppatori di app per il fitness e gestori di contenuti, descrive il processo efficiente per gestire la tua libreria di esercizi. Mostra come modificare rapidamente le istruzioni degli esercizi o eliminare esercizi dalla tua collezione con uno stile visivo pulito e focalizzato sull'interfaccia. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i passaggi, aggiungendo un volto coerente e coinvolgente alle tue guide tecniche.
Per istruttori individuali nuovi alla creazione di video, crea una guida completa di 2 minuti che spieghi come aggiungere un singolo blocco di esercizi a un allenamento, completo di istruzioni scritte dettagliate. Questo video presenterà una narrazione calma e chiara su una registrazione dello schermo dettagliata, assicurando che ogni passaggio sia facilmente compreso. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per narrare senza sforzo i passaggi complessi, rendendo 'Scrivere le istruzioni degli esercizi' semplice e coinvolgente.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Sviluppa Corsi di Formazione Completi.
Sviluppa corsi di allenamento di forza completi e contenuti di esercizi personalizzati per raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Allenamento.
Sfrutta l'AI per creare video di allenamento di forza dinamici che mantengono i partecipanti motivati e migliorano l'adesione al programma.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video istruttivi personalizzati per l'allenamento di forza?
HeyGen ti consente di creare facilmente "video istruttivi per l'allenamento di forza" professionali sfruttando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Puoi "creare esercizi di forza personalizzati" inserendo le tue specifiche "istruzioni per gli esercizi" e lasciando che HeyGen generi i componenti visivi e uditivi.
Posso integrare i miei esercizi di forza unici e video in HeyGen?
Sì, HeyGen ti permette di "aggiungere i tuoi video" per arricchire la tua "libreria di esercizi". Puoi integrare filmati personali fornendo un "URL video" o sfruttando le robuste capacità multimediali di HeyGen per integrare le tue dimostrazioni di "esercizi personalizzati".
Quali strumenti offre HeyGen per strutturare e dettagliare le istruzioni degli esercizi per un nuovo allenamento?
Per un "Nuovo Allenamento di Forza", HeyGen fornisce strumenti intuitivi per strutturare i tuoi contenuti. Puoi "Aggiungere un Blocco" per diversi segmenti o voci di "Singolo Esercizio", permettendoti di "Nominare l'Esercizio" e "Scrivere le istruzioni degli esercizi" utilizzando la trasformazione del testo in video, garantendo una guida chiara per ogni movimento.
Come supporta HeyGen la gestione e la modifica dei contenuti della mia libreria di esercizi?
HeyGen semplifica la gestione della tua "libreria di esercizi", assicurando che i tuoi contenuti rimangano aggiornati e accurati. Puoi facilmente "Modificare i dettagli degli esercizi", aggiornare le "istruzioni degli esercizi" o "Eliminare le voci degli esercizi" secondo necessità, mantenendo una collezione dinamica e personalizzata di contenuti di fitness.