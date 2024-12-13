Crea Video di Briefing Strategico che Producono Risultati
Trasforma rapidamente il tuo brief creativo in contenuti video coinvolgenti con i modelli e le scene di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video breve di 45 secondi che riassuma il messaggio chiave del trimestre per i dirigenti senior. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e basato sui dati, utilizzando grafica nitida e una voce chiara e autorevole, migliorata dalla funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna precisa delle informazioni.
Crea un video di briefing creativo e dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing, evidenziando il pubblico target della nuova campagna e la risposta emotiva desiderata. Il video necessita di un'estetica visiva moderna e ispiratrice con musica vivace e immagini coinvolgenti, garantendo piena accessibilità con i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Crea un video esplicativo di 50 secondi progettato per i team di vendita remoti, dettagliando una nuova funzionalità del prodotto e la sua proposta di valore. Il tono dovrebbe essere energico e persuasivo, con dimostrazioni del prodotto accompagnate da una voce narrante amichevole e incorporando immagini accattivanti provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per aumentare il coinvolgimento.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Produci video di briefing strategico d'impatto con AI.
Trasforma rapidamente i tuoi brief creativi in video strategici di alta qualità e professionali che trasmettono efficacemente i messaggi chiave.
Migliora la comunicazione strategica interna e la formazione.
Sfrutta l'AI per creare contenuti video dinamici per la formazione e i briefing interni, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione del messaggio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di briefing strategico?
HeyGen trasforma i contenuti scritti in video di briefing strategico professionali in modo rapido ed efficiente. Utilizza avatar AI e capacità di testo-a-video per trasmettere l'obiettivo del tuo progetto e il messaggio chiave senza una produzione video estensiva, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo richiesti.
Quali elementi chiave dovrebbero essere inclusi in un video brief per contenuti video efficaci?
Un video brief efficace dovrebbe delineare chiaramente l'obiettivo del progetto, il pubblico target, il messaggio chiave e i canali di distribuzione previsti. HeyGen ti consente di dare vita a questi elementi attraverso contenuti video coinvolgenti, assicurando che il tuo brief creativo si traduca direttamente in una produzione video d'impatto che risuoni con il tuo pubblico.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei progetti video?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e l'immagine specifica del marchio in ogni video di briefing strategico. Questo assicura contenuti video coerenti che si allineano perfettamente con la tua strategia di marketing complessiva e rafforzano l'immagine del tuo marchio aziendale.
Come assiste HeyGen i team di marketing nella creazione di video briefing di alta qualità?
HeyGen consente ai team di marketing di creare rapidamente video di briefing strategico di alta qualità a partire da semplici script di testo. Con funzionalità come voiceover AI, modelli personalizzabili e sottotitoli automatici, HeyGen aiuta a raggiungere gli obiettivi video in modo efficiente, migliorando la tua strategia di video marketing complessiva e aumentando la produttività del team per varie esigenze di contenuti video.