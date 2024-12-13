Crea Video di Briefing Strategico che Producono Risultati

Trasforma rapidamente il tuo brief creativo in contenuti video coinvolgenti con i modelli e le scene di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video breve di 45 secondi che riassuma il messaggio chiave del trimestre per i dirigenti senior. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e basato sui dati, utilizzando grafica nitida e una voce chiara e autorevole, migliorata dalla funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna precisa delle informazioni.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di briefing creativo e dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing, evidenziando il pubblico target della nuova campagna e la risposta emotiva desiderata. Il video necessita di un'estetica visiva moderna e ispiratrice con musica vivace e immagini coinvolgenti, garantendo piena accessibilità con i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 50 secondi progettato per i team di vendita remoti, dettagliando una nuova funzionalità del prodotto e la sua proposta di valore. Il tono dovrebbe essere energico e persuasivo, con dimostrazioni del prodotto accompagnate da una voce narrante amichevole e incorporando immagini accattivanti provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per aumentare il coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Briefing Strategico

Semplifica il tuo processo di produzione video dal concetto al completamento, assicurando che i tuoi briefing strategici siano chiari, coinvolgenti e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Brief Strategico
Inizia delineando l'obiettivo del tuo progetto, il pubblico target e il messaggio chiave. Utilizza i modelli e le scene diversificate di HeyGen per avviare il tuo progetto video con una base chiara che si allinea con il tuo brief creativo.
2
Step 2
Seleziona Script e Avatar
Trasforma il tuo brief scritto in contenuti video coinvolgenti. Incolla il tuo script in HeyGen, scegli tra vari avatar AI e genera voiceover realistici per dare vita al tuo messaggio senza bisogno di una troupe cinematografica.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Assicurati che il tuo video di briefing rifletta l'identità del tuo marchio. Applica il tuo logo, i colori e gli elementi visivi specifici utilizzando i controlli di branding di HeyGen per mantenere coerenza e professionalità in tutti i tuoi video strategici.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Ottimale
Prepara il tuo video di briefing strategico per vari canali di distribuzione. Ridimensiona il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per piattaforme come YouTube, social media o presentazioni interne, assicurando la massima portata e impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera rapidamente contenuti video coinvolgenti per la comunicazione strategica

.

Accelera la tua produzione video, trasformando senza sforzo i brief strategici in contenuti video brevi e coinvolgenti per diverse esigenze di comunicazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di briefing strategico?

HeyGen trasforma i contenuti scritti in video di briefing strategico professionali in modo rapido ed efficiente. Utilizza avatar AI e capacità di testo-a-video per trasmettere l'obiettivo del tuo progetto e il messaggio chiave senza una produzione video estensiva, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo richiesti.

Quali elementi chiave dovrebbero essere inclusi in un video brief per contenuti video efficaci?

Un video brief efficace dovrebbe delineare chiaramente l'obiettivo del progetto, il pubblico target, il messaggio chiave e i canali di distribuzione previsti. HeyGen ti consente di dare vita a questi elementi attraverso contenuti video coinvolgenti, assicurando che il tuo brief creativo si traduca direttamente in una produzione video d'impatto che risuoni con il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei progetti video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e l'immagine specifica del marchio in ogni video di briefing strategico. Questo assicura contenuti video coerenti che si allineano perfettamente con la tua strategia di marketing complessiva e rafforzano l'immagine del tuo marchio aziendale.

Come assiste HeyGen i team di marketing nella creazione di video briefing di alta qualità?

HeyGen consente ai team di marketing di creare rapidamente video di briefing strategico di alta qualità a partire da semplici script di testo. Con funzionalità come voiceover AI, modelli personalizzabili e sottotitoli automatici, HeyGen aiuta a raggiungere gli obiettivi video in modo efficiente, migliorando la tua strategia di video marketing complessiva e aumentando la produttività del team per varie esigenze di contenuti video.

