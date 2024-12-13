Crea Narrazioni per Video Aziendali che Coinvolgono il Tuo Pubblico

Crea storie di marca avvincenti per coinvolgere i clienti e ampliare la tua portata. Trasforma facilmente i tuoi script in contenuti video potenti con funzionalità intuitive di testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video animato di marketing di 60 secondi rivolto a marchi affermati che desiderano trasmettere la loro storia unica con una prospettiva fresca. Impiega un'estetica visiva sofisticata e moderna con grafiche in movimento eleganti e una colonna sonora ispiratrice. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente la tua narrazione in una presentazione raffinata, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per visuali di alta qualità che si allineano con l'etica del tuo marchio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi rivolto alle startup tecnologiche che introduce una nuova funzionalità, utilizzando tecniche narrative efficaci per semplificare concetti complessi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo luminoso e pulito con elementi animati coinvolgenti e una voce narrante allegra e amichevole. Implementa i modelli e le scene di HeyGen per un rapido prototipaggio e garantisci la massima accessibilità includendo sottotitoli/didascalie per trasmettere chiaramente le informazioni chiave.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 15 secondi per i social media destinato ai creatori di contenuti, progettato per catturare rapidamente l'attenzione e mettere in evidenza un consiglio rapido o un 'momento eureka'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce ed energico, con testi in sovrimpressione audaci ed effetti sonori di tendenza. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e integra un avatar AI per fornire il consiglio in modo diretto e coinvolgente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Narrazioni per Video Aziendali

Crea narrazioni aziendali avvincenti che risuonano con il tuo pubblico e stimolano il coinvolgimento utilizzando strumenti video professionali.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione Principale
Definisci il tuo angolo di "narrazione aziendale" e i messaggi chiave. Utilizza i "modelli e scene" di HeyGen per strutturare il flusso del tuo video, garantendo una storia di marca avvincente.
2
Step 2
Scrivi uno Script Video Dinamico
Sviluppa il tuo script, concentrandoti su "tecniche narrative" per coinvolgere gli spettatori. Sfrutta la funzione di "testo-a-video da script" di HeyGen per generare automaticamente il tuo video, risparmiando tempo di produzione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Dai vita alla tua "narrazione video". Seleziona dagli "avatar AI" di HeyGen per rappresentare il tuo marchio o aggiungi i tuoi media, garantendo elementi visivi coinvolgenti per la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Assicurati che la tua "creazione di contenuti" sia raffinata e accessibile. Aggiungi "sottotitoli/didascalie" per una portata più ampia e poi utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per pubblicare su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni

Progetta annunci video di impatto che raccontano efficacemente la storia del tuo marchio per catturare l'attenzione e stimolare le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare narrazioni coinvolgenti per video aziendali?

HeyGen consente alle aziende di creare narrazioni video potenti utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Puoi trasformare il tuo script in narrazioni coinvolgenti, rendendo la narrazione aziendale accessibile ed efficiente per video di marketing e creazione di contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire video di storie di marca autentiche?

HeyGen fornisce strumenti robusti come controlli di branding per integrare il tuo logo e i tuoi colori, insieme ad avatar AI e voiceover, garantendo che la tua storia di marca sia trasmessa in modo coerente. Questo aiuta a creare contenuti autentici che risuonano con il tuo pubblico per video di storie di clienti o video esplicativi.

HeyGen può semplificare la produzione di video aziendali di alta qualità per i social media?

Assolutamente. La capacità di testo-a-video di HeyGen, unita alla trascrizione generata dall'AI e a una vasta libreria multimediale, consente una rapida produzione video. Questo rende più facile creare costantemente video di marketing professionali e video esplicativi per i social media senza competenze tecniche estese.

Come supporta HeyGen tecniche narrative diverse per diverse esigenze di video marketing?

HeyGen offre modelli flessibili, scene personalizzabili e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendoti di adattare tecniche narrative per vari video di marketing. Che si tratti di un video esplicativo o di un video di storie di clienti, HeyGen ti aiuta a creare storie avvincenti su misura per il tuo pubblico.

