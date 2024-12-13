Crea Video di Visibilità dello Stock che Vendono Più Prodotti

Sfrutta gli Avatar AI per trasformare il testo in video di visibilità dello stock coinvolgenti, aumentando la visibilità del prodotto con una soluzione economica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video moderno di 45 secondi rivolto ai marketer, illustrando la semplicità di integrare il video marketing nella loro strategia di visibilità dello stock. Adotta uno stile visivo pulito, guidato da un avatar AI. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per una presentazione all'avanguardia che metta in risalto la visibilità del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi per i responsabili della catena di approvvigionamento, dimostrando metodi efficaci per creare video di visibilità dello stock con facilità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con visualizzazioni passo-passo e musica di sottofondo di supporto. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per costruire rapidamente una soluzione economica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto agli imprenditori e ai manager dei social media dell'e-commerce, enfatizzando il potere dei contenuti di visibilità dello stock costanti per costruire la consapevolezza del marchio. Il video dovrebbe avere un approccio narrativo con musica edificante. Integra la generazione di Voiceover di HeyGen per produrre narrazioni coinvolgenti per la distribuzione sui social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Visibilità dello Stock

Crea video di visibilità del prodotto coinvolgenti e professionali in pochi minuti utilizzando l'AI, aumentando efficacemente la consapevolezza del tuo marchio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. Seleziona un avatar AI per presentare il tuo messaggio, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi contenuti di visibilità del prodotto.
2
Step 2
Personalizza la Tua Scena
Migliora il tuo video utilizzando diversi template e scene e integrando media rilevanti dalla libreria. Applica i colori e il logo del tuo marchio per mantenere una forte consapevolezza del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Accessibilità
Genera una narrazione dal suono naturale con la generazione di voiceover per articolare chiaramente i benefici del tuo prodotto. Migliora l'accessibilità e la portata del pubblico aggiungendo sottotitoli/caption ai tuoi video di visibilità dello stock.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato. Esporta il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso sui social media o su YouTube per massimizzare la visibilità del prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Valore del Prodotto Attraverso Testimonianze

.

Sfrutta i video AI per condividere storie di successo dei clienti coinvolgenti, costruendo fiducia e dimostrando il valore tangibile dei tuoi prodotti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video marketing?

HeyGen consente ai marketer di elevare il loro video marketing generando contenuti coinvolgenti con avatar AI all'avanguardia. Puoi facilmente creare video a partire da testo, aumentando la consapevolezza del marchio e la connessione con il pubblico senza una produzione complessa.

Quali tipi di video professionali posso creare con HeyGen?

HeyGen ti permette di creare una vasta gamma di video professionali, inclusi video esplicativi, demo di prodotti e testimonianze dei clienti. La nostra piattaforma ti aiuta a generare contenuti accattivanti per migliorare la visibilità del prodotto e dei video di visibilità dello stock in modo efficiente.

Quanto velocemente posso generare video coinvolgenti usando il testo con HeyGen?

Con HeyGen, puoi trasformare rapidamente i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando le nostre avanzate capacità di testo-a-video e attori vocali AI realistici. Questo processo semplificato offre una soluzione economica per creare contenuti di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a creare video coinvolgenti usando avatar AI?

Assolutamente! Gli innovativi avatar AI di HeyGen sono al centro della nostra piattaforma, permettendoti di creare video coinvolgenti direttamente dai tuoi script di testo. Questo rende la creazione di video accessibile e potente per varie applicazioni, inclusi video per social media e YouTube.

