Crea Video per Workshop STEM Facilmente con l'AI

Genera esperienze di apprendimento visivo coinvolgenti per i tuoi workshop STEM. Trasforma i testi in video dinamici con la nostra potente funzione di testo-a-video.

404/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi su misura per istruttori di corsi online, con l'obiettivo di creare moduli di corso professionali e concisi. Questo video dovrebbe adottare uno stile di presentazione pulito e aziendale con evidenti punti salienti di testo sullo schermo, tutto generato senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una voce narrante calma ed esplicativa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto agli studenti che partecipano a workshop STEM, con l'intento di migliorare il coinvolgimento nei workshop STEM e ispirare curiosità. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, mostrando visualizzazioni scientifiche e applicazioni nel mondo reale, accompagnato da musica di sottofondo energica e una voce narrante amichevole, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo di 2 minuti per studenti STEM globali, sottolineando l'importanza di sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità nell'educazione STEM. Il video dovrebbe impiegare uno stile di dimostrazione chiaro con sottotitoli precisi sullo schermo generati dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, abbinati a una voce neutra e informativa per comunicare chiaramente idee complesse come creatore di video educativi STEM potenziato dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Workshop STEM

Trasforma senza sforzo concetti STEM complessi in video per workshop coinvolgenti, potenziati dall'AI, che catturano l'attenzione di educatori e studenti K-12.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto educativo. La funzione di testo-a-video di HeyGen genererà istantaneamente scene, formando la base per il tuo video di workshop STEM di impatto.
2
Step 2
Scegli Immagini Coinvolgenti
Seleziona tra una varietà di modelli video potenziati dall'AI e scene per dare vita ai tuoi concetti STEM. Contenuti visivamente ricchi aiutano a chiarire argomenti complessi e migliorano le esperienze di apprendimento visivo coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi un Avatar AI o Voce Narrante
Migliora il coinvolgimento incorporando un avatar AI per presentare il tuo contenuto o utilizza la generazione avanzata di voce narrante per narrare il tuo video, rendendo le tue lezioni più relazionabili e dinamiche per gli studenti.
4
Step 4
Genera e Condividi
Rivedi il tuo video, aggiungi sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, e poi esporta il tuo capolavoro. Il tuo video professionale per workshop STEM è ora pronto per coinvolgere ed educare studenti a livello globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nei Workshop STEM

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della conoscenza nei tuoi workshop STEM utilizzando avatar AI dinamici e video istruttivi interattivi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi STEM?

HeyGen sfrutta il suo avanzato "Generatore di Testo a Video" per trasformare i tuoi testi in "video educativi STEM" rifiniti. Puoi scegliere tra diversi "avatar AI" e utilizzare la "generazione di voce narrante" e "sottotitoli/caption accurati" per "chiarire concetti complessi di STEM" per "educatori e studenti K-12".

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento nei workshop STEM?

HeyGen offre una ricca libreria di "modelli video potenziati dall'AI" e "modelli e scene" personalizzabili progettati per "migliorare il coinvolgimento nei workshop STEM". Queste caratteristiche permettono a "educatori e studenti K-12" di creare "esperienze di apprendimento visivo coinvolgenti" senza bisogno di competenze avanzate nella produzione video.

Come posso garantire la coerenza del marchio per i miei video istruttivi STEM usando HeyGen?

HeyGen include controlli di "Branding" robusti, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi "video educativi STEM" e "video istruttivi". Questo assicura un aspetto professionale e coerente per tutti i tuoi "corsi online" e materiali didattici.

Quali funzionalità tecniche rendono HeyGen efficiente per creare contenuti STEM complessi?

HeyGen offre capacità di "Generatore di Testo a Video", "generazione di voce narrante" e "sottotitoli/caption accurati", semplificando notevolmente la produzione di "visualizzazioni scientifiche" e dettagliati "video educativi STEM". I suoi "modelli e scene" accelerano ulteriormente la creazione di "corsi online" professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo