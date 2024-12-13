Crea Video di Comunicazione per gli Stakeholder Istantaneamente con l'AI
Semplifica le comunicazioni aziendali e fornisci aggiornamenti sui progetti utilizzando il testo-a-video da script, garantendo messaggi chiari e concisi.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un annuncio esecutivo raffinato di 1,5 minuti destinato a stakeholder esterni come investitori e partner chiave. Il video necessita di uno stile visivo affidabile e sicuro, con un avatar AI realistico in primo piano per trasmettere il messaggio di comunicazione aziendale. Utilizza la capacità di avatar AI di HeyGen per creare un portavoce professionale, assicurando che il messaggio risuoni con autenticità e professionalità per un pubblico globale.
Produci un segmento di onboarding completo di 2 minuti per i nuovi assunti in diverse regioni internazionali. Questo video deve avere uno stile visivo chiaro e informativo, accompagnato da un tono amichevole. Dovrebbe dare priorità all'accessibilità globale utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per supporto linguistico diversificato e sfruttando voiceover multilingue. L'obiettivo è comunicare in modo efficiente le politiche aziendali essenziali e la cultura agli stakeholder interni, garantendo comprensione indipendentemente dal background linguistico.
Progetta un video nitido di 45 secondi che spieghi una nuova politica aziendale o una caratteristica a tutti i dipendenti, realizzato con uno stile conciso e visivamente attraente. Questo video dovrebbe fare un ottimo uso dei Template & scene di HeyGen per facilitare rapidi passaggi di scena e presentare informazioni digeribili. L'obiettivo è personalizzare il contenuto video senza sforzo per una comunicazione interna efficace, garantendo una facile condivisione del video e una rapida adozione delle nuove informazioni da parte di tutti gli stakeholder rilevanti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding.
Utilizza l'AI per creare materiali di formazione dinamici e video di onboarding che catturano l'attenzione degli stakeholder interni e migliorano la ritenzione delle conoscenze.
Mostra Storie di Successo.
Sviluppa testimonianze video avvincenti e casi studio per comunicare efficacemente il valore e costruire fiducia con gli stakeholder esterni.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video da uno script?
HeyGen agisce come un potente generatore di video AI, trasformando il tuo script scritto direttamente in video professionali coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo e la tecnologia di HeyGen si occupa dell'animazione, della generazione di attori vocali AI e aggiunge automaticamente sottotitoli/caption, semplificando il tuo processo di generazione video end-to-end.
HeyGen può personalizzare il contenuto video per adattarsi all'identità del mio marchio?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare completamente il contenuto video per allinearlo alle tue comunicazioni aziendali. Puoi incorporare i loghi, i colori e i font del tuo marchio, utilizzando template video potenziati dall'AI per video di comunicazione con gli stakeholder coerenti e professionali.
Quali opzioni di avatar AI e voiceover multilingue sono disponibili con HeyGen?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo messaggio. Insieme a questi, puoi scegliere tra una varietà di voiceover naturali generati dalla nostra tecnologia di attori vocali AI, incluse opzioni per voiceover multilingue per raggiungere un pubblico più ampio con i tuoi aggiornamenti di progetto.
Come facilita HeyGen la condivisione facile dei video per le comunicazioni aziendali?
HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di comunicazioni aziendali e aggiornamenti di progetto, rendendo la condivisione facile dei video una parte integrante della sua generazione video end-to-end. Una volta completato il tuo contenuto video personalizzato, la piattaforma fornisce strumenti di esportazione semplici per condividere il tuo contenuto senza sforzo con stakeholder interni ed esterni.