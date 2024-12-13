Crea Video di Briefing per Stakeholder con Efficienza AI

Crea video professionali e di alta qualità senza sforzo. Utilizza gli AI avatars di HeyGen per trasmettere il tuo messaggio chiave e gli obiettivi del progetto con facilità.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi specificamente per i responsabili dei team interfunzionali, trasmettendo efficacemente un unico messaggio chiave derivato da un nuovo modello di video brief. Punta a una presentazione visiva dinamica in stile infografico con musica di sottofondo vivace e narrazione chiara; sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video panoramico di 60 secondi rivolto a partner esterni e clienti principali, delineando chiaramente un obiettivo critico del progetto per gli stakeholder chiave. Il video richiede un'estetica sofisticata e allineata al brand con transizioni fluide e una voce narrante articolata e raffinata; i "Templates & scenes" estesi di HeyGen possono aiutare a ottenere rapidamente questo look elegante.
Prompt di Esempio 3
Crea un pezzo di comunicazione interna di 50 secondi per project manager e membri del team di diversi dipartimenti, trasformando un dettagliato video creative brief in un video di alta qualità che spiega nuove linee guida. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e moderno, mescolando filmati di stock pertinenti con sovrapposizioni di testo chiare e una voce amichevole e distintiva; assicurati la massima accessibilità aggiungendo "Sottotitoli/didascalie" tramite HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Briefing per Stakeholder

Ottimizza le tue comunicazioni e informa efficacemente gli stakeholder chiave con video di briefing professionali e di alta qualità, creati rapidamente e con precisione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Brief
Delinea l'obiettivo del tuo progetto e il messaggio chiave. Utilizza la capacità di text-to-video dal tuo script per trasformare facilmente il tuo contenuto scritto in un video dinamico, assicurando che tutti i dettagli essenziali per i tuoi stakeholder siano coperti.
2
Step 2
Seleziona un Modello Professionale
Scegli tra una gamma di modelli e scene professionali progettati per le comunicazioni aziendali. Migliora il tuo briefing selezionando un AI avatar che rappresenti al meglio il tuo messaggio, fornendo un presentatore coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Elementi di Identità del Brand
Integra senza problemi la tua identità di brand utilizzando i controlli di branding per loghi e colori. Genera un voiceover chiaro per articolare il tuo messaggio chiave, rafforzando la presenza e la professionalità del tuo brand in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Modo Efficiente
Finalizza il tuo briefing aggiungendo sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e una maggiore portata. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per vari canali di distribuzione, assicurando una visione ottimale per tutti gli stakeholder.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Allinea e Motiva gli Stakeholder

Crea messaggi video potenti e ispiratori per allineare e motivare efficacemente gli stakeholder sugli obiettivi e le iniziative strategiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di briefing per stakeholder di alta qualità?

HeyGen semplifica la produzione video permettendoti di creare facilmente video di briefing per stakeholder professionali utilizzando AI avatars e la funzione text-to-video dal tuo script. Questo ti aiuta a trasmettere efficacemente il tuo messaggio chiave a tutti gli stakeholder con video di alta qualità.

HeyGen assiste con un video creative brief o lo sviluppo di script per video aziendali?

Sì, HeyGen facilita il tuo approccio creativo permettendo la creazione diretta di video dal tuo script, che si allinea perfettamente con il tuo video creative brief e l'obiettivo del progetto. Questo assicura che i tuoi video aziendali comunichino efficacemente il tuo messaggio.

Posso mantenere la mia identità di brand quando produco video aziendali con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusa l'integrazione di loghi personalizzati e palette di colori del brand, assicurando che i tuoi video aziendali si allineino perfettamente con la tua identità di brand. Questa coerenza ti aiuta a raggiungere efficacemente il tuo pubblico target attraverso vari canali di distribuzione.

Quali sono i requisiti tecnici necessari per produrre video di alta qualità utilizzando HeyGen?

HeyGen è una piattaforma basata sul web, riducendo al minimo i requisiti tecnici complessi per gli utenti. Puoi facilmente produrre video di alta qualità pronti per vari canali di distribuzione, completi di funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli generati automaticamente.

