Crea Video di Allineamento degli Stakeholder Senza Sforzo
Coinvolgi i tuoi team e garantisci comunicazioni interne cristalline utilizzando avatar AI professionali.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per l'avvio di un progetto imminente, mirato ad allineare tutti gli stakeholder del progetto fin dall'inizio. Questo video dovrebbe sfruttare le capacità di testo-a-video da script per articolare rapidamente gli obiettivi e le tempistiche del progetto, completato da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock. Il tono dovrebbe essere entusiasta ma professionale, ispirando collaborazione e comprensione condivisa.
Produci un video di annuncio esecutivo raffinato di 2 minuti per comunicare un cambiamento significativo nella politica aziendale a tutti i dipendenti. Impiega un avatar AI realistico e una generazione di voiceover di alta qualità per trasmettere il messaggio con autorità e gravitas. L'estetica visiva deve essere aziendale e affidabile, con il video esportato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme interne.
Progetta un video di sessione di formazione conciso di 45 secondi per i nuovi assunti, concentrandosi sulle migliori pratiche per l'uso dei nostri strumenti di comunicazione interna. Questo video istruttivo dovrebbe utilizzare modelli e scene pre-progettati per un avvio rapido, incorporando sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'apprendimento e la ritenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e facile da seguire, rendendo le informazioni complesse digeribili per un pubblico diversificato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Interna e l'Onboarding.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle informazioni critiche per tutti gli stakeholder con video di formazione AI coinvolgenti.
Sviluppa Contenuti Educativi Completi.
Produci rapidamente corsi video estesi per l'educazione interna, garantendo una conoscenza coerente tra tutti i team e gli stakeholder.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video efficaci per l'allineamento degli stakeholder?
HeyGen ti consente di creare video professionali per l'allineamento degli stakeholder in modo rapido ed efficiente. Utilizza avatar AI e voiceover naturali per comunicare messaggi complessi con chiarezza, garantendo che i tuoi aggiornamenti di team e annunci esecutivi siano coinvolgenti.
Quali caratteristiche tecniche rendono gli avatar e i voiceover AI di HeyGen così realistici?
Gli strumenti AI sofisticati di HeyGen generano avatar AI altamente realistici e voiceover naturali attraverso una tecnologia avanzata di testo-a-video. Questo assicura che le tue comunicazioni interne, come gli avvii di progetto e le sessioni di formazione, suonino autentiche e professionali.
HeyGen supporta la generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità e la comprensione?
Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi contenuti video, migliorando l'accessibilità e la comprensione per ogni spettatore. Questa funzione assicura che i tuoi video di allineamento degli stakeholder raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.
HeyGen può essere utilizzato per varie esigenze di comunicazione interna oltre ai video di allineamento?
Assolutamente, HeyGen è versatile per tutte le tue comunicazioni interne, dagli avvii di progetto e aggiornamenti di team alle sessioni di formazione. Crea video coinvolgenti con qualità professionale e distribuzione senza soluzione di continuità, rendendolo uno strumento AI ideale per qualsiasi messaggio aziendale.