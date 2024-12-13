Crea Video di Formazione del Personale con l'Efficienza dell'AI

Migliora l'onboarding dei dipendenti e la condivisione delle conoscenze generando rapidamente video di formazione professionale da un copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video tutorial completo di 60 secondi per il personale esistente, dettagliando un nuovo aggiornamento software, che può essere facilmente generato da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen e supportato da sottotitoli chiari. Punta a una presentazione visiva pulita e passo-passo e a una voce narrante informativa e articolata per una condivisione efficace delle conoscenze.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo energico di 30 secondi rivolto ai team di vendita, introducendo una nuova funzionalità del prodotto, sfruttando i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per una produzione rapida e visivamente ricca. L'audio dovrebbe essere vivace e conciso, evidenziando i benefici chiave per video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video persuasivo di 90 secondi per la direzione, illustrando come risparmiare costi e risorse producendo video di formazione interna in modo efficiente, enfatizzando la funzione di generazione di voiceover senza soluzione di continuità in HeyGen. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo autorevole e una narrazione chiara e professionale, dimostrando un investimento intelligente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione del Personale

Crea senza sforzo video di formazione del personale coinvolgenti con gli strumenti intuitivi di HeyGen, migliorando l'onboarding dei dipendenti e la condivisione delle conoscenze in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona tra una varietà di "Modelli e scene" professionali o inserisci il tuo copione per creare immediatamente "video di formazione" su misura per il tuo personale.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora il tuo video con elementi visivi dinamici o genera un "Voiceover coinvolgente" per dare vita alla tua formazione con un suono naturale.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Assicurati la coerenza del brand per i tuoi "video di formazione del personale" utilizzando "Controlli di branding (logo, colori)" per allinearti con l'identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza la tua formazione utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarsi perfettamente alla tua piattaforma di distribuzione per una "condivisione delle conoscenze" efficace in tutta l'azienda.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

.

Semplifica argomenti intricati per la formazione del personale, migliorando la comprensione e l'efficacia educativa in vari dipartimenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione del personale?

HeyGen ti consente di creare video di formazione del personale senza sforzo trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e modelli predefiniti. Questo semplifica il processo di produzione video, rendendolo accessibile anche senza esperienza precedente di editing video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per realizzare video di formazione coinvolgenti?

HeyGen fornisce un ricco set di strumenti creativi per migliorare i tuoi video di formazione, inclusa una vasta libreria multimediale, modelli personalizzabili e opzioni di animazione dinamica. Queste caratteristiche ti permettono di progettare contenuti visivamente accattivanti che catturano l'attenzione e potenziano la condivisione delle conoscenze in modo efficace.

HeyGen può aiutare a personalizzare il branding per i miei contenuti di onboarding dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di onboarding dei dipendenti siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del brand e i font specifici, mantenendo un aspetto coerente e professionale in tutte le tue comunicazioni interne.

HeyGen supporta l'aggiunta di voice-over e sottotitoli ai video tutorial?

Sì, HeyGen supporta senza problemi la generazione di voice-over dal testo, fornendo una narrazione dal suono naturale per i tuoi video tutorial. Inoltre, la piattaforma genera automaticamente sottotitoli e didascalie, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e facili da seguire per tutti i dipendenti.

