Crea Video di Pianificazione Sprint Più Velocemente con l'AI

Coinvolgi i tuoi team scrum e semplifica la pianificazione sprint remota con avatar AI dinamici per presentare aggiornamenti chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto a "Formare Nuovi Membri del Team" sui fondamenti della pianificazione degli sprint. Adotta un'estetica visiva educativa e amichevole con semplici animazioni e una generazione di voiceover calda e informativa che guida i discenti attraverso concetti chiave come gli obiettivi dello sprint e gli elementi del backlog. L'audio dovrebbe essere calmo e facile da seguire, rendendo accessibili i complessi processi agili ai nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 30 secondi per "Aggiornamenti Sprint Asincroni", rivolto a stakeholder e membri del team che necessitano di riassunti rapidi dei progressi o delle decisioni. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, utilizzando grafiche audaci e una musica di sottofondo energica e veloce. Sfrutta la capacità di Testo-a-video da script per convertire rapidamente le note di aggiornamento in un breve riepilogo visivo conciso e d'impatto, garantendo chiarezza e coinvolgimento senza richiedere la partecipazione dal vivo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di presentazione preciso di 50 secondi per i Product Owner, dettagliando "user stories" raffinate e obiettivi generali dello sprint al team di sviluppo. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e diretta, concentrandosi su una chiara visualizzazione dei dati e punti strategici. Utilizza la robusta funzione di sottotitoli/caption per garantire che ogni requisito critico e dichiarazione di visione del prodotto sia chiaramente comunicato, completato da un attore vocale AI sicuro e autorevole.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Pianificazione Sprint

Semplifica i tuoi processi di sviluppo Agile e garantisci obiettivi di sprint chiarissimi con modelli video potenziati dall'AI per una comunicazione efficace del team scrum.

1
Step 1
Scegli un Modello Potenziato dall'AI
Seleziona tra una gamma di modelli video potenziati dall'AI progettati professionalmente o inizia da zero per delineare rapidamente i tuoi video di pianificazione sprint.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Sprint con Avatar AI
Inserisci i tuoi obiettivi di sprint, user stories ed elementi del backlog come testo. Poi, scegli un avatar AI per presentare queste informazioni in modo dinamico, migliorando il coinvolgimento per i tuoi team scrum.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionale e Sottotitoli
Utilizza la generazione di voiceover integrata per aggiungere una narrazione di un Attore Vocale AI dal suono naturale. Migliora l'accessibilità e la chiarezza aggiungendo automaticamente sottotitoli ai tuoi video di pianificazione sprint.
4
Step 4
Esporta e Condividi con il Tuo Team
Finalizza il tuo video, ridimensionalo per varie piattaforme ed esporta senza sforzo i tuoi video di pianificazione sprint. Condividi questi aggiornamenti asincroni o presentazioni per i product owner con i tuoi team di pianificazione sprint remota.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Risorse Sprint Complete

.

Genera risorse video dettagliate per spiegare concetti agili complessi, presentazioni per i product owner o user stories, favorendo una comprensione più profonda all'interno del team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare le nostre riunioni di pianificazione sprint?

HeyGen consente ai team scrum di creare video di pianificazione sprint coinvolgenti senza sforzo utilizzando modelli video potenziati dall'AI e avatar AI realistici. Questo semplifica la comunicazione degli obiettivi dello sprint, delle user stories e degli elementi del backlog, rendendo le tue sessioni di pianificazione più efficienti e memorabili.

Che tipo di video può produrre HeyGen per i processi di sviluppo Agile?

HeyGen è un versatile Generatore di Testo-a-Video che supporta vari aspetti dei processi di sviluppo Agile, dalla creazione di presentazioni dettagliate per i Product Owner a aggiornamenti sprint asincroni concisi. Puoi anche sviluppare video di formazione per nuovi membri del team o brevi spiegazioni per user stories complesse.

HeyGen può generare rapidamente un video da testo per aggiornamenti sprint?

Assolutamente. Il potente Generatore di Testo-a-Video di HeyGen ti permette di trasformare script di testo in video professionali con Avatar AI e Attori Vocali AI in pochi minuti. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli per l'accessibilità, garantendo che i tuoi aggiornamenti sprint siano chiari e raggiungano tutti.

HeyGen offre opzioni di branding per i contenuti sprint del nostro team?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video di pianificazione sprint siano in linea con l'identità del tuo team scrum. Questo aiuta a mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni, dagli obiettivi dello sprint alle user stories.

