Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per piccoli imprenditori e organizzazioni non profit, illustrando come creare video efficaci di panoramica delle sponsorizzazioni utilizzando scene personalizzabili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere incoraggiante e vivace, con animazioni brillanti e voiceover amichevoli, evidenziando la facilità di adattare i modelli e le scene di HeyGen alle esigenze uniche del marchio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video persuasivo di 1 minuto per il pitch delle sponsorizzazioni rivolto ad agenzie di marketing e responsabili di marchio, enfatizzando la visibilità del marchio e il ROI attraverso immagini d'impatto e musica di sottofondo energica. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare il tuo messaggio con risorse di alta qualità e garantire un'ampia portata con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 2 minuti per le sponsorizzazioni aziendali e i grandi coordinatori di eventi, concentrandoti sull'efficienza e la consegna personalizzata della tua proposta. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare con un tono autorevole ma accessibile, supportato da testo elegante sullo schermo e musica di sottofondo, ulteriormente migliorato da sottotitoli/caption accurati per la massima accessibilità e impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica delle Sponsorizzazioni

Crea con facilità video di sponsorizzazione per eventi coinvolgenti, assicurando partnership e aumentando la visibilità del marchio utilizzando strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di "Modelli di Video di Panoramica delle Sponsorizzazioni" progettati professionalmente per avviare rapidamente il tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo messaggio integrando testo, media e "Avatar AI" per offrire un pitch di sponsorizzazione dinamico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Marchio
Incorpora il logo, i colori del tuo marchio e genera "Voiceover" coinvolgenti per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Raffina facilmente il tuo video con strumenti di "Editing Facile", quindi esportalo in vari rapporti d'aspetto per una visibilità del "marchio" ottimale su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Valore dell'Evento e del Marchio

.

Utilizza video AI coinvolgenti per dimostrare chiaramente la proposta di valore del tuo evento o marchio, attirando potenziali sponsor con presentazioni d'impatto.

background image

Domande Frequenti

Come migliorano gli strumenti AI di HeyGen la creazione di video per panoramiche delle sponsorizzazioni?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI e capacità di Testo-a-Video per semplificare la creazione di video professionali di panoramica delle sponsorizzazioni. Questo approccio basato sull'AI consente di generare rapidamente contenuti coinvolgenti, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Che tipo di strumenti di editing video offre HeyGen per personalizzare i pitch delle sponsorizzazioni?

HeyGen offre strumenti di editing video intuitivi, inclusa un'interfaccia Drag-and-Drop, che consente agli utenti di personalizzare facilmente scene ed elementi per pitch di sponsorizzazione coinvolgenti. Questo assicura un'esperienza di editing fluida e semplice, anche per i principianti.

Posso utilizzare modelli e controlli di branding per mantenere la coerenza nei miei video di sponsorizzazione per eventi con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce una varietà di modelli personalizzabili e robusti controlli di branding, inclusa l'integrazione del logo e schemi di colori, per garantire che i tuoi video di sponsorizzazione per eventi mantengano una visibilità del marchio coerente. Questo rende semplice creare contenuti raffinati e in linea con il marchio.

HeyGen supporta la generazione di voiceover e fornisce risorse con licenza per la produzione video professionale?

Sì, HeyGen dispone di potenti capacità di generazione di voiceover per narrazioni dinamiche, insieme a una libreria completa di Risorse con Licenza. Questi strumenti basati sull'AI forniscono tutto il necessario per una produzione video professionale e raffinata senza preoccupazioni di licenza.

