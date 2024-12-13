crea video di conformità alle sop: Aumenta Efficienza e Ritenzione

Aumenta la ritenzione della conoscenza e la conformità con video SOP coinvolgenti. Usa gli avatar AI di HeyGen per istruzioni dinamiche e chiare.

453/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 60 secondi per i membri del team esistenti, dettagliando un processo aggiornato per ottimizzare le operazioni e migliorare l'efficienza. Utilizza la funzione di testo a video di HeyGen per convertire rapidamente la tua documentazione in immagini dinamiche, completate da sottotitoli chiari per l'accessibilità e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per filmati B-roll pertinenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione AI di 30 secondi rivolto ai lavoratori remoti per migliorare la ritenzione della conoscenza su funzionalità software complesse. Impiega gli avatar AI di HeyGen in uno stile visivo moderno e pulito con grafica animata, e sperimenta vari modelli e scene per creare un modulo coinvolgente e facile da digerire che può essere facilmente ridimensionato con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportato per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per tutto il personale annunciando e spiegando i nuovi requisiti di conformità alla sicurezza, concentrandosi sulle Procedure Operative Standard critiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere formale ma accessibile, dimostrando chiaramente i passaggi aggiornati con una generazione di voiceover professionale e garantendo che tutti i punti chiave siano rinforzati attraverso i sottotitoli di HeyGen, arricchiti con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/stock support.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Conformità alle SOP

Ottimizza la tua formazione sulla conformità e aumenta la ritenzione della conoscenza con Procedure Operative Standard basate su video coinvolgenti e potenziate dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea la tua Procedura Operativa Standard. Poi, usa la funzione di testo a video di HeyGen per trasformare facilmente il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica, garantendo istruzioni chiare e un messaggio coerente.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Contenuti Visivi
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o istruttore di formazione. Questi avatar aumentano il coinvolgimento e la professionalità, rendendo i tuoi video di conformità più relazionabili e impattanti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Assicura accessibilità e chiarezza per tutti i discenti utilizzando la funzione di sottotitoli automatici di HeyGen. Questo rinforza il tuo messaggio e supporta diverse esigenze di apprendimento, migliorando la ritenzione della conoscenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con le opzioni flessibili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione di HeyGen. Pubblica le tue SOP basate su video sulle tue piattaforme di formazione, garantendo una conformità diffusa e operazioni ottimizzate in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica procedure complesse e migliora l'educazione alla conformità

.

Scomponi SOP intricate in formati video facilmente digeribili, rendendo i requisiti di conformità complessi chiari e attuabili per tutti.

background image

Domande Frequenti

Perché le organizzazioni dovrebbero considerare l'uso di HeyGen per le loro Procedure Operative Standard?

HeyGen trasforma la documentazione tradizionale delle procedure in dinamici Video di Formazione AI, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione della conoscenza. Questo approccio innovativo aiuta a ottimizzare le operazioni e garantire la conformità in modo più efficace rispetto ai documenti statici, promuovendo una forza lavoro più produttiva.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di Procedure Operative Standard basate su video?

L'utilizzo di SOP basate su video aumenta significativamente l'efficienza e la ritenzione della conoscenza all'interno di un'organizzazione. Rendono la formazione e l'inserimento più coinvolgenti, aiutando infine a ottimizzare le operazioni e garantire istruzioni chiare per tutti i dipendenti.

HeyGen può personalizzare gli elementi visivi e il branding per i video SOP?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione delle tue SOP basate su video. Puoi sfruttare vari modelli, incorporare i controlli del tuo marchio come loghi e colori, e migliorare i contenuti visivi per creare video di qualità professionale che si allineano perfettamente con l'identità della tua azienda.

Come HeyGen migliora l'accessibilità e il coinvolgimento delle SOP basate su video?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento delle tue SOP basate su video attraverso funzionalità come sottotitoli automatici e voiceover diversificati. Questo assicura che la documentazione delle procedure cruciali sia facilmente compresa da tutti i dipendenti, aumentando la ritenzione della conoscenza in tutta la tua forza lavoro.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo