Crea Video di Presentazione del Software Senza Sforzo

Crea tutorial di qualità professionale e walkthrough coinvolgenti con Avatar AI per potenziare le dimostrazioni di vendita e coinvolgere nuovi utenti.

349/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di qualità professionale di 60 secondi per migliorare i programmi di formazione o potenziare le dimostrazioni di vendita, con immagini nitide e raffinate e una voce narrante professionale con testo chiaro sullo schermo. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen e i sottotitoli automatici per una presentazione di grande impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo del software di 30 secondi rivolto ai professionisti del marketing, utilizzando immagini dinamiche e veloci, musica di sottofondo vivace e un avatar AI energico per evidenziare le funzionalità chiave. Trasforma rapidamente il tuo script in un video coinvolgente con la capacità di testo-a-video di HeyGen e i suoi avatar AI diversificati.
Prompt di Esempio 3
Illustra come creare video di presentazione del software in modo efficace in un pezzo informativo di 50 secondi, rivolto a creatori di contenuti e specialisti della documentazione, con una presentazione visiva chiara e passo-passo e una voce narrante concisa. Integra immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e utilizza la generazione di voiceover per una guida articolata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Presentazione del Software

Produci rapidamente walkthrough software professionali e coinvolgenti per onboardare utenti, migliorare la formazione o potenziare le demo con strumenti video basati su AI.

1
Step 1
Registra lo Schermo del Tuo Software
Cattura l'interfaccia del tuo software direttamente con una registrazione dello schermo precisa per formare la base del tuo video di presentazione.
2
Step 2
Incorpora un Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per presentare il tuo walkthrough, portando un tocco umano alla tua spiegazione del software senza bisogno di filmarti.
3
Step 3
Genera un Voiceover Chiaro
Crea una generazione di voiceover coinvolgente e chiara per narrare le funzionalità e i passaggi del tuo software, assicurando che il tuo messaggio sia trasmesso efficacemente.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Applica i tuoi controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, al tuo video, quindi esportalo facilmente per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Funzionalità Complesse

.

Scomponi le funzionalità software complesse in video tutorial facili da comprendere, migliorando la comprensione e l'adozione da parte degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di presentazione del software professionali?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di presentazione del software professionali utilizzando strumenti video avanzati basati su AI. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo-a-video per trasformare rapidamente ed efficacemente gli script in walkthrough coinvolgenti. Questo assicura che i tuoi video demo del software siano di alta qualità e di grande impatto.

Quali funzionalità basate su AI offre HeyGen per migliorare i video demo del software?

HeyGen offre una suite di strumenti video basati su AI, inclusi avatar AI realistici e generazione di voiceover fluida da testo, per migliorare significativamente i tuoi video demo del software. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e i controlli di branding per creare walkthrough professionali e coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento degli utenti per i miei video tutorial e contenuti di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aumentare il coinvolgimento nei tuoi video tutorial e nei processi di onboarding. Utilizzando funzionalità come avatar AI dinamici e voiceover chiari, HeyGen ti aiuta a creare contenuti accattivanti che coinvolgono nuovi utenti e migliorano efficacemente i programmi di formazione.

HeyGen supporta l'aggiunta di elementi visivi e voiceover ai tutorial software?

Sì, HeyGen supporta pienamente l'arricchimento dei tuoi tutorial software con elementi visivi dinamici e voiceover naturali. Genera facilmente voiceover da testo e integra immagini ricche utilizzando i modelli, le opzioni di scena e la vasta libreria multimediale di HeyGen, completa di sottotitoli automatici per una portata ampia.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo