Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 90 secondi rivolto a sviluppatori e professionisti IT per aumentare l'adozione del prodotto per un software specifico. Lo stile visivo dovrebbe essere tecnico e preciso, con registrazioni dello schermo nitide del processo di configurazione, arricchite da sottotitoli/caption informativi per evidenziare i comandi e le configurazioni chiave. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire una narrazione accurata e coerente, creando un "video di configurazione software" autorevole che non lascia spazio ad ambiguità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di risoluzione dei problemi di 2 minuti progettato per migliorare il supporto clienti per problemi comuni di "video di installazione". Questo video, rivolto agli utenti che incontrano difficoltà di configurazione, dovrebbe adottare uno stile visivo e audio calmo e rassicurante, guidandoli attraverso potenziali soluzioni. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e utilizza il suo supporto per la libreria multimediale/stock per includere iconografia o illustrazioni pertinenti, rendendo le soluzioni complesse comprensibili e migliorando l'esperienza utente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per coinvolgere nuovi utenti e mostrare la facilità della configurazione iniziale del tuo software. Questo vivace pezzo "crea video di configurazione software" dovrebbe presentare uno stile visivo invitante con tagli rapidi degli elementi chiave dell'interfaccia e musica di sottofondo vivace, accompagnato da una voce entusiasta generata da HeyGen. Assicurati la versatilità per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, massimizzando la sua portata a un ampio pubblico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Configurazione Software

Crea guide di installazione software chiare e coinvolgenti senza sforzo. Aumenta l'adozione del prodotto e migliora l'esperienza utente con tutorial video intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Passo-Passo
Descrivi in dettaglio ogni passaggio di installazione. Utilizza la funzione di testo in video per convertire automaticamente il tuo script in scene dinamiche, gettando le basi per il tuo video istruttivo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Potenziato dall'AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua guida. Questi avatar possono fornire voiceover chiari e professionali, rendendo le tue istruzioni facili da seguire.
3
Step 3
Integra Branding e Visuali
Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per mantenere la coerenza. Migliora il tuo video integrando media pertinenti dalla tua libreria o risorse stock.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Guida
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale ed esportandolo per varie piattaforme. Una volta pubblicato, puoi monitorare l'engagement e ottimizzare per una migliore interazione con gli spettatori.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Produci clip sociali rapide e coinvolgenti per promozioni

.

Trasforma rapidamente i video di configurazione software in contenuti dinamici per i social media, aumentando la consapevolezza e l'acquisizione di utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di configurazione software coinvolgenti?

HeyGen fornisce strumenti potenziati dall'AI per trasformare script in guide video dinamiche e coinvolgenti per video di configurazione software. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e voiceover personalizzabili per offrire video di installazione chiari e professionali che catturano nuovi utenti. Questo approccio semplifica installazioni complesse e aumenta l'adozione del prodotto.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per creare video di installazione?

HeyGen offre strumenti robusti potenziati dall'AI per video di installazione, inclusi avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover da testo. Queste capacità ti permettono di creare video di configurazione software in modo efficiente, completi di sottotitoli/caption e visuali di qualità professionale. La piattaforma semplifica l'intero flusso di lavoro di produzione video.

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di installazione passo-passo?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente le installazioni complesse permettendoti di creare facilmente video di configurazione software con video di installazione passo-passo. Con la sua interfaccia intuitiva e i modelli, puoi generare rapidamente guide video dettagliate da testo, riducendo il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti. Questo rende più facile migliorare il supporto clienti e guidare gli utenti in modo efficace.

Posso monitorare l'engagement per i miei video di configurazione software creati con HeyGen?

Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video potenti, i video di configurazione software risultanti possono essere facilmente integrati in piattaforme che supportano l'analisi video per il monitoraggio dell'engagement. Puoi ospitare questi video di installazione su piattaforme come YouTube per monitorare l'engagement e aumentare l'adozione del prodotto in modo efficace. Gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen assicurano che il tuo contenuto sia pronto per un'analisi dettagliata.

