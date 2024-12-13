Crea Video di Formazione per il Lancio di Software con Facilità

Aumenta l'adozione del prodotto e semplifica l'onboarding con video educativi per i clienti coinvolgenti realizzati senza sforzo utilizzando avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli utenti esistenti che necessitano di una guida passo-passo su una nuova funzionalità software rilasciata; questo video dovrebbe impiegare visual dinamici ed energici, inclusi registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo, accompagnati da una colonna sonora vivace e sottotitoli precisi generati automaticamente dal tuo script utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di annuncio vibrante di 30 secondi per informare tutti i dipendenti e le parti interessate di un imminente lancio software, evidenziando i benefici chiave e promuovendo l'adozione del prodotto; lo stile visivo dovrebbe essere moderno e d'impatto con transizioni rapide tra le scene, utilizzando il supporto della libreria multimediale di HeyGen per trasmettere entusiasmo e una voce sicura generata dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un tutorial conciso di 45 secondi per gli utenti che risolvono problemi comuni del software, con l'obiettivo di ridurre le richieste di supporto; lo stile visivo dovrebbe essere pratico e informativo, con un avatar AI utile che dimostra le soluzioni e utilizza testo chiaro sullo schermo, il tutto potenziato dalle capacità di generazione di avatar e voiceover AI di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per il Lancio di Software

Ottimizza i tuoi lanci di software e aumenta l'adozione degli utenti con video di formazione coinvolgenti e professionali, semplificando funzionalità complesse in guide facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Delinea le nuove funzionalità del tuo software e la guida passo-passo. Usa il tuo script come base per una potente generazione di testo-a-video, garantendo accuratezza e coerenza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo contenuto di formazione, rendendo i tuoi video più coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Arricchisci il tuo video aggiungendo media pertinenti dalla nostra libreria di stock, generando voiceover chiari per l'avatar scelto e includendo sottotitoli per migliorare la comprensione.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza il tuo video con controlli di branding, quindi esportalo nel formato ottimale per la tua piattaforma di apprendimento o base di conoscenza interna, garantendo un'ampia accessibilità.

Casi d'Uso

Semplifica Concetti Software Complessi

Chiarisci funzionalità e processi software intricati attraverso video potenziati dall'AI, rendendo i temi complessi facili da comprendere per gli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare la mia azienda SaaS a creare video educativi per i clienti efficaci?

HeyGen consente alle aziende SaaS di generare rapidamente video educativi per i clienti di alta qualità e contenuti di onboarding utilizzando avatar AI e modelli versatili. Questo semplifica la trasmissione di guide passo-passo per l'adozione del prodotto, migliorando la comprensione degli utenti e riducendo le richieste di supporto.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare tutorial software coinvolgenti?

HeyGen offre funzionalità avanzate come l'integrazione di avatar AI e voce AI per creare tutorial software dinamici. Puoi combinare la registrazione dello schermo con una narrazione professionale per fornire una guida chiara e passo-passo per qualsiasi software.

HeyGen è adatto per creare video di formazione per il lancio di software su larga scala?

Assolutamente. HeyGen è progettato per semplificare la creazione di video di formazione per il lancio di software e contenuti per basi di conoscenza. La sua funzionalità di testo-a-video e i controlli di branding consentono una produzione coerente ed efficiente per tutte le tue esigenze di formazione.

Come influisce l'uso di HeyGen per i video di formazione sull'adozione del prodotto e sulle richieste di supporto?

Sfruttando HeyGen per produrre video di formazione chiari e accessibili, le aziende possono migliorare significativamente l'adozione del prodotto e ridurre le richieste di supporto. Una guida visiva di alta qualità assicura che gli utenti possano apprendere e utilizzare il software in modo indipendente ed efficace.

