Sviluppa un video conciso di 45 secondi rivolto ai dirigenti C-suite, evidenziando come la comprensione della loro 'posizione delle licenze' influisca direttamente su decisioni aziendali cruciali. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e strategica, utilizzando filmati aziendali di repertorio e visualizzazioni di dati chiare, con una traccia audio sofisticata e calma. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per creare efficacemente questo messaggio d'impatto.
Crea un video istruttivo informativo di 30 secondi progettato per i clienti SAM e i team di acquisto, dettagliando i passaggi pratici per 'allineare le licenze' e 'recuperare le licenze' in modo efficace. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e simile a un tutorial con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e una voce utile e costante. Assicurati che il video sia accessibile a livello globale incorporando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Crea un video dettagliato di 60 secondi per i team IT interni e gli auditor, illustrando l'importanza di 'fare l'inventario' dell'intero 'patrimonio software' per una conformità robusta. La presentazione visiva dovrebbe essere analitica e precisa, utilizzando animazioni passo-passo e una voce esplicativa precisa, il tutto all'interno di un modello professionale. Questo video può essere rapidamente assemblato utilizzando le Funzioni & scene di HeyGen per mantenere un aspetto coerente del marchio.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Sviluppa Formazione Completa sulla Conformità.
Crea e distribuisci in modo efficiente corsi video estesi sulla conformità delle licenze software a un pubblico globale, garantendo una comprensione diffusa.
Migliora l'Educazione alla Conformità.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione sulle licenze software, rendendo memorabili le regole complesse.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla conformità delle licenze software?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video sulla conformità delle licenze software sfruttando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Puoi trasformare rapidamente i copioni in contenuti professionali e coinvolgenti che affrontano argomenti complessi come la Gestione delle Risorse Software.
Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la formazione sulla Gestione delle Risorse Software?
HeyGen consente ai clienti SAM di produrre video di formazione chiari e coerenti su argomenti cruciali come la comprensione della loro posizione sulle licenze, l'allineamento delle licenze e come recuperare le licenze. Con i controlli di branding, i tuoi video mantengono un aspetto professionale e coerente.
Come assicura HeyGen la chiarezza nei video su argomenti complessi come le Licenze SAP?
HeyGen assicura chiarezza per argomenti complessi come le Licenze SAP offrendo generazione di voce narrante precisa e sottotitoli/caption automatici. Questo aiuta a semplificare l'equazione di conformità per il tuo pubblico, garantendo che il tuo messaggio sia compreso da tutti.
HeyGen può assistere nella produzione rapida di più video per un patrimonio software?
Sì, HeyGen è progettato per l'efficienza, permettendoti di produrre rapidamente più video su misura per diversi aspetti del tuo patrimonio software utilizzando modelli e scene. Questo consente ai team SAM di supportare migliori decisioni aziendali con contenuti video facilmente condivisibili e diversificati.