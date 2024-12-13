crea video sulle nozioni di base del lavoro sociale facilmente ed efficacemente

Crea tutorial coinvolgenti sul lavoro sociale e studi di casi video per migliorare l'apprendimento. Converti facilmente i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando il potente testo-a-video da script.

480/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 60 secondi rivolto a studenti di lavoro sociale e nuovi professionisti, illustrando un comune dilemma etico nel "processo decisionale" all'interno di "teoria e pratica". La presentazione visiva dovrebbe includere grafica semplice e sovrapposizioni di testo per spiegare i passaggi complessi, con un tono audio riflessivo e guida. Questo video può essere efficacemente costruito utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un segmento informativo rapido di 30 secondi per professionisti e studenti di lavoro sociale, evidenziando strategie efficaci per interagire con diversi "gruppi di clienti" nel "Lavoro Sociale". Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo amichevole e accogliente, con avatar AI diversi che dimostrano interazioni positive, supportati da una traccia audio incoraggiante e calda. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare visivamente vari gruppi di clienti in modo rispettoso e dinamico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial di 45 secondi rivolto a chiunque sia interessato alle "competenze" pratiche dell'"assistente sociale", concentrandosi sulle tecniche di ascolto attivo. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e pratico, utilizzando dimostrazioni chiare e suggerimenti di testo sullo schermo, con una voce energica e istruttiva. Assicurati l'accessibilità per tutti gli spettatori integrando i sottotitoli/caption di HeyGen per rafforzare i punti chiave e il contenuto parlato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona la creazione di video sulle nozioni di base del lavoro sociale

Produci senza sforzo contenuti video coinvolgenti sul lavoro sociale, coprendo teoria, pratica e competenze essenziali per diversi gruppi di clienti, garantendo risultati di apprendimento chiari.

1
Step 1
Crea il tuo script e avatar
Inizia scrivendo il tuo script completo che dettaglia la teoria e la pratica del lavoro sociale. Quindi, seleziona un avatar AI per presentare il tuo contenuto in modo professionale e coinvolgere il tuo pubblico.
2
Step 2
Aggiungi elementi visivi e branding
Migliora il tuo video con elementi visivi pertinenti e utilizza i nostri Modelli e scene per strutturare efficacemente il tuo contenuto. Applica i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale per il tuo curriculum di lavoro sociale.
3
Step 3
Genera voiceover e sottotitoli
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando la generazione di voiceover. Aggiungi sottotitoli e caption accurati per garantire l'accessibilità, rendendo chiari a tutti gli spettatori i tuoi preziosi approfondimenti sul lavoro sociale e sul processo decisionale.
4
Step 4
Esporta e distribuisci il tuo contenuto
Finalizza la tua produzione esportando i tuoi video sulle nozioni di base del lavoro sociale utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. I tuoi tutorial di alta qualità, studi di casi video o interviste sono ora pronti per essere condivisi come contenuti globali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la formazione per lo sviluppo professionale

.

Fornisci video di formazione dinamici e interattivi per gli assistenti sociali, migliorando l'engagement e la ritenzione delle competenze critiche e delle migliori pratiche per un supporto efficace ai clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere gli assistenti sociali nella creazione di video educativi?

HeyGen consente agli assistenti sociali di creare facilmente "video sulle nozioni di base del lavoro sociale" per "obiettivi di apprendimento" trasformando script in video coinvolgenti con avatar AI e voiceover automatizzati, semplificando la produzione di contenuti.

Quali tipi di "video sul lavoro sociale" possono essere prodotti utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, gli "assistenti sociali" possono produrre una vasta gamma di contenuti video, inclusi "tutorial" su "teoria e pratica", "studi di casi video" e persino "interviste con professionisti", utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili.

HeyGen supporta il branding e l'accessibilità per i video del "curriculum di lavoro sociale"?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi "video sul lavoro sociale" siano in linea con l'identità della tua organizzazione, insieme a sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità per diversi "gruppi di clienti".

È semplice "creare video sulle nozioni di base del lavoro sociale" con qualità professionale usando HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen consente a chiunque, inclusi gli "assistenti sociali", di "creare video sulle nozioni di base del lavoro sociale" con una produzione di qualità da studio, completa di avatar AI, media diversi e visuali raffinati, il tutto senza competenze complesse di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo