Crea Video per i Social Media Senza Sforzo

Trasforma le tue idee in straordinari video brevi utilizzando avatar AI, progettati per il massimo coinvolgimento su qualsiasi piattaforma.

Crea un video istruttivo di 60 secondi che mostri come l'intuitivo editor video drag-and-drop di HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti coinvolgenti per i social media. Rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing in cerca di efficienza, adottando uno stile visivo moderno ed elegante con una traccia audio vivace e incoraggiante. Evidenzia quanto velocemente gli utenti possano iniziare con modelli progettati professionalmente, sfruttando la funzionalità 'Modelli e scene' per risparmiare tempo e fatica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di 90 secondi per appassionati di tecnologia e creatori di contenuti, dimostrando le avanzate capacità degli strumenti di editing di HeyGen basati su AI nella generazione di video brevi. Utilizza un'estetica visiva futuristica e coinvolgente, accompagnata da una narrazione chiara e autorevole. Concentrati sull'uso innovativo degli 'Avatar AI' e della 'Generazione di voiceover' per produrre contenuti video personalizzati di alta qualità senza bisogno di una telecamera.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial di 2 minuti per team remoti e creatori di contenuti e-learning, illustrando il flusso di lavoro collaborativo offerto dal software basato su browser di HeyGen per creare modelli video personalizzabili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e accessibile, accompagnato da una traccia audio esplicativa. Sottolinea come il 'Supporto libreria multimediale/stock' arricchisca i contenuti e l'importanza di 'Sottotitoli/didascalie' per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a marketer digitali e specialisti dei social media, mostrando la capacità di HeyGen di produrre video per i social media con effetti di animazione d'impatto. Utilizza uno stile visivo vibrante ed energico, abbinato a musica ritmica e accattivante. Concentrati sulla facilità di generare video in 'Formato MP4' e su come il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' permetta un rapido adattamento su diverse piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per i Social Media

Crea video coinvolgenti per i social media senza sforzo con il nostro editor basato su browser. Dai modelli personalizzabili agli strumenti basati su AI, crea impatto in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente, perfetti per qualsiasi piattaforma social.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Utilizza il nostro editor video drag-and-drop per incorporare facilmente i tuoi asset o sfoglia la nostra vasta libreria di immagini, video e musica stock.
3
Step 3
Personalizza con AI
Migliora il tuo video con strumenti di editing basati su AI, aggiungi controlli di branding, applica effetti di animazione o genera voiceover con facilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di alta qualità in formato MP4, perfettamente ottimizzato per la condivisione su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Clienti Coinvolgenti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in contenuti video coinvolgenti e con marchio per costruire fiducia e dimostrare valore sui social media.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video per i social media?

HeyGen agisce come un potente editor video per i social media, sfruttando strumenti di editing basati su AI all'interno di un software basato su browser per ottimizzare la creazione di contenuti. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in video coinvolgenti con avatar AI e utilizzare modelli progettati professionalmente per varie piattaforme social.

HeyGen offre funzionalità per creare video con marchio?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in modelli video personalizzabili. Con il suo intuitivo editor video drag-and-drop, puoi produrre efficientemente video di alta qualità con marchio ed esportarli in formato MP4 per una presenza del marchio coerente.

Quali strumenti di editing avanzati basati su AI sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre sofisticati strumenti di editing basati su AI, inclusa la capacità di generare voiceover e aggiungere automaticamente sottotitoli/didascalie, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Puoi anche sfruttare le capacità di testo-a-video e diversi avatar AI per creare senza sforzo video brevi e coinvolgenti.

Posso esportare facilmente i miei video per diverse piattaforme social utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'esportazione in formato MP4 standard, assicurando che i tuoi video brevi siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme social. Puoi anche arricchire i tuoi contenuti con immagini, video e musica stock dalla nostra vasta libreria multimediale.

